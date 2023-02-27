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"Они будут искать скорейшие решения": Буданов оценил угрозу наступления РФ на Киев

27 февраля 2023, 21:13
Глава украинской разведки убежден, что у российских оккупантов нет планов вновь пытаться захватить столицу.
российские военные, Кирилл Буданов
РФ не планирует идти в наступление на Киев / Коллаж фото УНИАН, Минобороны РФ

Российские оккупанты готовятся к новой атаке на Украину. Но это не новое наступление на Киев. Об этом заявил руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов в интервью Голосу Америки.

Он отметил, что у РФ пока нет планов вновь пытаться захватить украинскую столицу.

"Таких их планов мы не знаем и никаких реальных признаков этого не существует. Не то что мы их не знаем, их просто не существует. Возможно, когда они получают определенные поражения, они будут искать скорейшее решение, но это будет для них катастрофа. Очередная, такая же как и тогда была", - сказал Буданов.

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Новое наступление РФ в Украине

В течение почти десяти дней продолжается новая волна наступления российских войск, но, к счастью, они не могут осуществить значительных перемещений вперед. Об этом 21 февраля сообщил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов.

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов рассказал, что с середины и до конца весны Украину ожидают решающие бои, которые станут переломным моментом в войне.

СМИ писали, что из-за состояния здоровья и в связи с приближающимся новым курсом терапии российский диктатор Владимир Путин не сможет полноценно осуществлять руководство так называемой "специальной военной операцией" в Украине. Таким образом, наступление РФ могут "свернуть" и перейти к обороне к 5 марта.

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