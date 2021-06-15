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Опасные развлечения: когда на аттракционы нельзя садиться

15 июня 2021, 12:40

Опасность аттракционов можно распознать по некоторым признакам, отметили журналисты.

На аттракционы нельзя садиться в некоторых случаях
В некоторых случаях на аттракционы нельзя садиться / УНИАН

Катание на аттракционах может быть опасным. Чтобы избежать опасностей в некоторых случаях лучше не садиться на аттракционы.

Нельзя кататься на аттракционах в сильный ветер или дождь, говорится в сюжете Сніданку з 1+1.

Перед тем, как отправляться на аттракцион, необходимо обязательно получить инструктаж по правилам безопасности. Правилами безопасности ни в коем случае нельзя пренебрегать.

"...сами проверяйте, не повреждена ли конструкция – не оторваны балки, не торчат острые углы. Обращайте внимание на подозрительные звуки. Если аттракцион с виду заброшенный – лучше не рискуйте", – отметили журналисты.

Также необходимо следить за тем, ограждена ли территория аттракциона, не переполнен ли сам аттракцион, и следит ли за его работой оператор.

Смотрите больше видео Сніданку з 1+1 на сайте 1+1 video.

В Украине работу легальных аттракционов должна проверять специальная комиссия. Человек, который садится на аттракционы, берет на себя ответственность за возможные последствия. Если на аттракционе что-то случится, для того, чтобы кого-то привлечь к ответственности, понадобится билет.

Напомним, в нашей стране в 2021 году на аттракционах уже произошло несколько серьезных инцидентов. В частности, в начале мая в Краматорске Донецкой области оператор атракциона не убрал металлические лестницы, и люди травмировали ноги.

В июне в городе Вознесенск Николаевской области на аттракционе дала сбой автоматика, пострадали несколько человек. Одного пострадавшего увезла скорая помощь. СМИ писали, что инцидент случился по вине оператора.

парк аттракционов
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