Оплата проезда банковской картой: в Киеве анонсировали "транспортную революцию"

/ УНИАН

В Киеве планируют протестировать оплату проезда в общественном транспорте с помощью банковской карты.

С февраля на нескольких маршрутах наземного коммунального транспорта в Киеве начнут тест, рассказал заместитель главы КГГА Петр Оленич.

По его словам, на сегодняшний день команда работает над реализацией этого шага.

"Сейчас команда работает над оплатой банковской картой в наземном коммунальном транспорте. В феврале планируем запустить ее в тестовом режиме на нескольких маршрутах", - уточнил Оленич.

Чиновник КГГА пояснил, что столица стала первым городом в Украине, который полностью отказался от бумажных билетов в общественном транспорте.

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Он сообщил, что электронным билетом успели воспользоваться уже 140 миллионов раз. Что же касается приложения "Киев цифровой", то в нем сгенерировали 11 миллионов QR-билетов.

Напомним, ранее Кабинет министров Украины во время очередного заседания одобрил законопроект, который предполагает монетизацию льгот на проезд в общественном транспорте и коммунальные услуги.

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