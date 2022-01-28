Оплата проезда банковской картой: в Киеве анонсировали "транспортную революцию"

Столица стала первым городом в Украине, который полностью отказался от бумажных билетов в общественном транспорте.
В Киеве планируют протестировать оплату проезда в общественном транспорте с помощью банковской карты.
С февраля на нескольких маршрутах наземного коммунального транспорта в Киеве начнут тест, рассказал заместитель главы КГГА Петр Оленич.
По его словам, на сегодняшний день команда работает над реализацией этого шага.
"Сейчас команда работает над оплатой банковской картой в наземном коммунальном транспорте. В феврале планируем запустить ее в тестовом режиме на нескольких маршрутах", - уточнил Оленич.
Чиновник КГГА пояснил, что столица стала первым городом в Украине, который полностью отказался от бумажных билетов в общественном транспорте.
Он сообщил, что электронным билетом успели воспользоваться уже 140 миллионов раз. Что же касается приложения "Киев цифровой", то в нем сгенерировали 11 миллионов QR-билетов.
Напомним, ранее Кабинет министров Украины во время очередного заседания одобрил законопроект, который предполагает монетизацию льгот на проезд в общественном транспорте и коммунальные услуги.
Читайте также25 гривен за поездку: киевлянам светит рекордное подорожание проезда в маршрутках
Читайте еще:
- Метро по 22 гривны: в киевской подземке заговорили о новом тарифе на проезд
- Проезд в общественном транспорте резко подорожал: где украинцы платят больше всего
- Метро по 22 гривны: в КГГА раскрыли планы по повышению цен на проезд