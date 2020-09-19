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Опозорился по полной: налоговик хотел украсть презервативы из магазина

19 сентября 2020, 22:31

Задержанный налоговик был передан охраной супермаркета сотрудникам Оболонского районного управления полиции Киева.

супермаркет
Из магазина мужчина хотел украсть кондомы / Фото pixabay.com

В столице на краже из супермаркета был задержан сотрудник налоговой полиции Киева Василий Мариноха.

Об этом сообщило издание Киев оперативный в соцсети.

"Кражу товара налоговик попытался провернуть через кассу, просто вынеся в барсетке презервативы и смазку Клубничка на общую сумму 961 грн", - говорится в сообщении.

Задержанный налоговик был передан охраной супермаркета сотрудникам Оболонского районного управления полиции Киева.

Как ранее писал Главред, народного депутата Верховной Рады IX созыва Александра Юрченко больше десяти лет назад задерживали за кражу пива в магазине.

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