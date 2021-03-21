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Организатор акции у Офиса Зеленского пригрозил новым "гневом народа"

21 марта 2021, 17:59
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Организатор акции у ОП рассказал, для чего устроили перфоманс в центре Киева.

У Офиса президента прошли массовые беспорядки / УНИАН

Организаторы акции протеста в поддержку осужденного активиста Сергея Стерненко не планировали бить в здании Офиса президента стекла, запускать в него фаеры и дымовые шашки, сообщил один из организаторов акции Сергей Филимонов.

"Готовился перфоманс, но битье окон, запуск дымовых шашек в здание - этого в планах не было. Впрочем, я не вижу необходимости сдерживать людей, потому что президент думает, что это какой-то мифический Порошенко, какие-то игры, мифические "соросята". Это была первая такая демонстративная акция, чтобы президент начал обращать внимание. Он должен видеть, что это настоящий гнев народа, и если он не будет реагировать - это очень плохо закончится", - рассказал он Громадському.

Он добавил, что считает акцию под зданием ОП мирной, поскольку никто не пострадал, кроме людей возле Печерского отделения полиции, где находился один задержанный участник.

При этом он уточнил, что салют, который запускали участники, здание не повредил, а краску ставили на лестнице для всех желающих.

Также Филимонов отметил, что не поддерживает, но и не осуждает действия задержанного Владислава Сорда, которого подозревают в хулиганстве, а именно в разбивании стекла.

"Разбитое окно - это гораздо меньше вреда, чем для человека, который незаконно сидит в тюрьме, или от министра, который преследует активистов. Но этого парня останавливали, это видно на видео. Никто не заходил внутрь в здание", - подчеркнул организатор акции.

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Беспорядки у Офиса президента:

  • У Офиса президента Украины на Банковой в Киеве сторонники осужденного активиста Сергея Стерненко устроили беспорядки.
  • Они оттеснили полицейских от бокового входа в здание.
  • Протестующие подожгли файеры и бросали их в сторону полицейских и в ОП.
  • Кроме того, они разрисовали входные двери и стены ОП, написали: "Аваков - черт", а также разлили красную краску, символизирующую кровь.
  • Они также разбили окна и ОП и попытались поджечь табличку на здании.

Дело Стерненко:

  • 23 февраля Приморский райсуд Одессы назначил Сергею Стерненко и второму фигуранту дела Руслану Демчуку наказание в виде лишения свободы на 7 года и 3 месяца с конфискацией половины имущества по делу о похищении местного депутата, участника антимайдана Сергея Щербича.
  • Стерненко признали виновным в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.2 ст.146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), ч.2 ст.187 (разбой) и ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами). Наказание назначили по статьям 187 и 263, поскольку по статье 146 уже истек срок привлечения к уголовной ответственности.
  • Стерненко и Демчука взяли под стражу в зале суда и увезли в СИЗО, где они пробудут до вступления приговора в законную силу.

Владимир Зеленский Сергей Стерненко новости Украины Офис президента
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