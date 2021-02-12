За оскорбление полицейского будут сурово карать: что предлагают в Раде

Украинцев предлагают штрафовать за оскорбление полицейских и военных / УНИАН

В Верховной Раде предлагают штрафовать украинцев за оскорбление полицейского и военного служащих.

Соответствующий законопроект зарегистрировал в парламенте народный депутат от Слуги народа Владимир Крейденко.

Проектом закона предлагается внести изменения в 185 статью Кодекса об административных правонарушениях, согласно которым за злостное неповиновение требованию сотрудника Нацполиции Украины при исполнении, а также умышленные, публичные действия, оскорбляющие его честь и достоинство и осквернение обмундирования

Оскорбление полицейского при исполнении - что грозит:

штраф от 8 до 15 необлагаемых минимумов доходов граждан (136 – 255 грн.);

исправительные работы от одного до двух месяцев с отчислением 20% от заработка;

административный арест до 15 суток.

Читайте такжеОстановка без причины и арест на 10 дней: к чему готовиться водителямЗа те же действия в отношении члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего в связи с их участием в охране общественного порядка:

штраф от 8 до 15 необлагаемых минимумов доходов граждан (136 – 255 грн.);

общественные работы от сорока до шестидесяти часов;

исправительные работы на срок от одного до двух месяцев с отчислением двадцати процентов заработка;

административный арест до 15 суток.

Напомним, ранее в Слуге народа решили бороться со штрафами за нарушение языкового закона.