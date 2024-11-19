Осталось 5,5 км до закрытия котла возле Курахово: в Bild раскрыли детали

Оккупанты полностью заняли Дальнее, а также подошли к селу Трудовое. Коридор для отхода ВСУ значительно сократился.

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ВС РФ продвигаются и к северу от Кураховского водохранилища / Коллаж: Главред, фото: deepstatemap, Новости Донбасса

Кратко:

Оккупанты продвигаются и к северу от Кураховского водохранилища

ВС РФ могут обстреливать Курахово с севера всего с 1-1,5 км

Эксперт немецкого издания Bild по анализу открытых данных Юлиан Рёпке заявил, что российской оккупационной армии осталось всего 5,5 км до закрытия котла к югу от Курахово в Донецкой области.

По его словам, на прошлой неделе российские войска вошли в село Дальнее Донецкой области и рассекли надвое полукотёл вблизи города Курахово.

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"К югу от Дальнего несколько сотен солдат ВСУ продолжают оборонять 5-6 сёл на берегах речки Сухие Ялы. Теперь российские оккупанты полностью заняли Дальнее, а также подошли к селу Трудовое. Таким образом коридор для отхода ВСУ через сёла Успеновка и Константинопольское сократился до 5,5 км", - говорится в сообщении.

Курахово / Карта: t.me/BILD_Russian

Курахово / Карта deepstatemap

По словам Рёпке, ВС РФ продвигаются и к северу от Кураховского водохранилища. Там они взяли посёлок Ильинка и подошли к селу Берестки, а также заняли подходы к автомобильной и железнодорожной переправам в сторону Курахово.

"Мосты там разрушены, но ВС РФ теперь могут обстреливать город с севера всего с 1-1,5 км. Если же им удастся восстановить мост и перейти дамбу, то они могут атаковать Курахово с севера", - считает аналитик.

Ситуация в Курахово - последние новости

14 ноября аналитики Deep State сообщили, что оккупанты смогли захватить поселок Ильинка, который расположен на правом берегу Кураховского водохранилища, на север от Курахово. Также враг продвинулся в селе Дальнее, что на юге Курахово.

Курахово - что о нем известно / Инфографика: Главред

Как писал Главред, военный эксперт Центра оборонных стратегий, полковник запаса ВСУ Виктор Кевлюк считает, что в ближайшие 10-15 дней оперативно-стратегической группировке украинских войск "Таврия" придется отходить как и непосредственно из Курахово, так и с северного берега Кураховского водохранилища.

Накануне стало известно, что в районе Курахово может образоваться два кольца окружения: одно малое, второе большое. Большое - это весь район, включая Курахово. И второе малое окружение вблизи Успеновки.

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