Остановка и эвакуация: в Киеве транспорт будет работать по-новому во время тревоги

В Киеве ввели новые правила проезда в транспорте / УНИАН

В Киеве во время воздушной тревоги наземный общественный транспорт, в том числе и частные перевозчики, будет останавливать движение в безопасном месте в соответствии с правилами дорожного движения.

Как сообщили в Киевской городской администрации, соответствующее решение Совета обороны города Киева будет действовать с сегодняшнего дня.

"Пассажиры должны покинуть салон и пройти к ближайшему укрытию", - говорится в сообщении.

В КГГА добавили, что в метрополитене по-прежнему во время воздушной тревоги не будет осуществляться перевозка наземными участками и закрывать работу станций открытого типа.

Как быть с оплаченными билетами

Как уточнил заместитель председателя КГГА Николай Поворозник, в Киеве пассажирам наземного коммунального транспорта, которые будут возвращаться из укрытий после отбоя воздушной тревоги, повторно платить за проезд не нужно.

"После отбоя воздушной тревоги пассажиры смогут продолжить движение в том же транспортном средстве или воспользоваться следующим. Повторно платить проезд в коммунальном транспорте после отбоя тревоги не нужно. Контролеры будут предупреждены об этом и получат соответствующие инструкции", – прокомментировал Поворозник.

Он также разъяснил, что трамваи после получения сигнала о воздушной тревоге будут довозить пассажиров до ближайшей остановки, автобусы и троллейбусы – до ближайшей остановки или расширения проезжей части – "кармана". После отбоя тревоги водитель будет ждать пассажиров в течение 10 минут. Пассажиры, которые за это время не успеют вернуться к транспортному средству, смогут воспользоваться следующим.

"Город призывает частных перевозчиков соблюдать правила безопасности во время воздушной тревоги и также зачислять пассажирам предварительно оплаченный проезд после восстановления движения", – добавил Поворозник.

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