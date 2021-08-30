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Острая боль и проблемы со здоровьям: кому категорически запрещено есть груши

30 августа 2021, 02:49
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Груши категорически нельзя запивать любой жидкостью, так как это может вызвать раздражение желудка.

Груши - полезные фрукты, в которых есть много витаминов и полезных веществ. Но грушу нельзя есть на голодный желудок и у нее есть ряд категорических противопоказаний, пишет РБК-Украина.

Когда нельзя есть груши

Груши категорически нельзя употреблять на голодный желудок и не стоит их включать в рацион до завтрака. Дело в том, что в грушах есть дубильные вещества, которые могут сильно навредить желудку. Если он пустой, то эти дубильные вещества быстро всасываются в кровь и могут повысить риск образования тромбов.

Кроме того, грубая клетчатка груш может сильно раздражать слизистую желудка. Также груши могут вызвать непроходимость желудка, и для пищеварения этот фрукт считается тяжелым продуктом.

Кому категорически нельзя есть груши:

  • Людям, с диагностированными патологиями печенки
  • Людям с проблемами органов желудочно-кишечного тракта
  • Людям с гастритом и язвой желудка

Кроме того, медики предупреждают о том, что груши нельзя употреблять сразу после основного приема пищи. Нужно выдержать хотя бы 30-40 минут.

Нельзя груши есть и на ночь, так как они могут принести вред аналогичный, если бы вы употребляли их на голодный желудок. Самое оптимальное – есть груши через час после обеда.

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С осторожностью нужно употреблять груши в сильную жару, так как организм может лишиться калия, магния и кальция. Груши имеют мочегонный эффект и избыток жидкости будет выведен из организма вместе с важными минералами.

Груши категорически нельзя запивать любой жидкостью, так как это может вызвать раздражение желудка. А в комбинации с мясом и овощами груши могут вызвать запор.

Еще груши нельзя комбинировать с картофелем, рисом, яйцами, макаронами и шоколадом. Не стоит добавлять груши в блюда, где есть ягоды и бананы. После употребления мяса постарайтесь сделать перерыв до приема груш хотя бы час.

Кому стоит воздержаться от груш?

  • Маленьким детям
  • Пожилым людям
  • Беременным женщинам

С особой осторожностью стоит употреблять груши диабетикам, так как в этих плодах много фруктозы, которая может привести к повышению уровню сахара в крови.

Напомним, ранее эксперты рассказали, как правильно чистить зубы щеткой и нитью. И перечислили главные правила и ошибки.

До того руководитель отдела тестирований Центра экспертиз Тест Нина Кильдий предупредила, что мясо механической обвалки опасно для зубов, поскольку в нем могут быть осколки костей.

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здоровье диета фрукты
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