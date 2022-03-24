От 13 до 100 тысяч: стало известно, сколько должны получать мобилизованные украинцы

Стало известно, сколько должны получать мобилизованные украинцы / УНИАН

Украинцам, которых мобилизовали в ряды ВСУ, на должностях рядового состава должны платить 13 тысяч гривен. Именно такую на своей странице в Facebook опубликовал руководитель Ровенской областной военной администрации Виталий Коваль.

Кроме того, на период действия военного положения дополнительно выплачивается 30 тысяч гривен. Тем, кто принимает непосредственное участие в боевых действиях против российских оккупантов, платят 100 тысяч гривен.

В то же время для ДФТГ (добровольческих формирований территориальных общин) денежное обеспечение бюджетом Минобороны не предусмотрено. Однако, по словам Коваля, каждая община может предусмотреть соответствующее финансирование из собственного бюджета.

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Напомним, ранее Верховная Рада утвердила Указ президента Владимира Зеленского о всеобщей мобилизацию в государстве.

Соответствующий закон был принят в четверг, 3 марта.

В нем предполагается, что мобилизация будет проводиться во всех областях Украины, кроме Луганской и Донецкой. Ее будут проводить в течение 90 суток со дня вступления в силу Указа.