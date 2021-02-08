От корветов до истребителей: военный эксперт рассказал, как США вооружат Украину

США начали комплексный план по отражению российской агрессии, подчеркнул Олег Жданов
Украина имеет реальные шансы получить от США вооружение, начиная со стрелкового и заканчивая кораблями и самолетами, заявил военный эксперт Олег Жданов.
Как подчеркнул он в эфире канала Украина 24, речь идет о передаче Украине фрегатов США класса URO.
По его словам, в настоящее время аналогов таких фрегатов в составе Черноморского флота России фактически нет.
"Также мы можем получить боевые самолеты F-16, F-18, которые предлагались Канадой еще в 2016 году, и на сегодня они могут быть предложены США. Или Израиль, страна не является членом НАТО, но рассматривает возможность модернизации у нас советских самолетов до необходимого технологического уровня на сегодняшний день. То есть мы можем получить любое оружие", — сказал он.
Он обратил внимание на то, что новая администрация в США начала комплексный план по отражению российской агрессии, который включает в себя закрытие пророссийских каналов.
"США выражают поддержку Украины и говорят о том, что готовы войти в Нормандский формат и, возможно, перенести переговоры в Варшаву, где им больше нравится. Уже сегодня идет разговор о том, что НАТО в том числе может предоставить нам летальное оружие. Для России это существенные критические показатели, так как усиленная Украина для России — это невозможность достичь политических целей, которые они ставят перед собой", — добавил Жданов.
Обострение ситуации на Донбассе:
- С начала текущих суток, 7 февраля, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня.
- Недалеко от населенного пункта Луганское вооруженные формирования Российской Федерации осуществили дистанционное минирование местности минами ПОМ-2 возле украинских позиций.
- "О факте нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ. Боевых потерь среди наших защитников нет", - сказано в сводке штаба ООС.
- В штабе сообщили, что сегодня саперы разминировали почти 4 гектара территории и передали на уничтожение 65 взрывоопасных предметов.