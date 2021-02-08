От корветов до истребителей: военный эксперт рассказал, как США вооружат Украину

Истребитель F-16 / rp.pl

Украина имеет реальные шансы получить от США вооружение, начиная со стрелкового и заканчивая кораблями и самолетами, заявил военный эксперт Олег Жданов.

Как подчеркнул он в эфире канала Украина 24, речь идет о передаче Украине фрегатов США класса URO.

По его словам, в настоящее время аналогов таких фрегатов в составе Черноморского флота России фактически нет.

"Также мы можем получить боевые самолеты F-16, F-18, которые предлагались Канадой еще в 2016 году, и на сегодня они могут быть предложены США. Или Израиль, страна не является членом НАТО, но рассматривает возможность модернизации у нас советских самолетов до необходимого технологического уровня на сегодняшний день. То есть мы можем получить любое оружие", — сказал он.

Он обратил внимание на то, что новая администрация в США начала комплексный план по отражению российской агрессии, который включает в себя закрытие пророссийских каналов.

"США выражают поддержку Украины и говорят о том, что готовы войти в Нормандский формат и, возможно, перенести переговоры в Варшаву, где им больше нравится. Уже сегодня идет разговор о том, что НАТО в том числе может предоставить нам летальное оружие. Для России это существенные критические показатели, так как усиленная Украина для России — это невозможность достичь политических целей, которые они ставят перед собой", — добавил Жданов.

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