Семь нянек: кто поможет Украине закончить войну на Донбассе

Украине в 2021-ом не стоит надеяться на помощь извне в решении проблемы Донбасса / УНИАН

В попытках урегулировать ситуацию на Донбассе и противостоять агрессии России Украине в 2021 году не стоит безоговорочно полагаться на помощь извне. Ведь одним внешним игрокам из-за собственных проблем будет не до украинских проблем, а другие, помогая Украине, будут пытаться урвать что-то для себя, а это в итоге создаст Киеву новые риски.

Единственным государством, на которое сможет опереться Украина в новом году, похоже, будет Великобритания.

Соединенные Штаты Америки

Надеяться на США сейчас – последнее дело. Судя по тому, как развиваются события в Штатах, инаугурация нового американского президента вряд ли состоится 20 января 2021-го. Процесс может уйти в долгие судебные тяжбы, и, дай бог, чтобы он не вылился в кровопролитие на улицах американских городов.

К тому же, Киеву стоит опасаться администрации Байдена гораздо больше, нежели администрации Трампа. У Демпартии США слишком много интересов в Российской Федерации, потому возможно всё, вплоть до того, что Украину могут просто сдать Кремлю. Даже российский Газпром – это Демократическая партия США, потому при Байдене внезапно может быть достроен Северный поток-2.

При Трампе, который любил Путина и хотел с ним подружиться, Украине дали летальное вооружение, расширенную программу военно-технической помощи, мы стабильно ежегодно получали 250 млн долларов финансовой помощи, получили статус постоянного партнера НАТО. То есть, несмотря на то, что все возмущались тем, что Трамп очень любит Путина, помощь Украине при нем, в т.ч. военная, реально была огромной.

При демократе Обаме мы потеряли Крым, при нем же началась война на востоке Украины, лично Обамой было наложено вето на поставки нашей стране летального вооружения... И сейчас, судя по людям команды Байдена, на руководящие посты возвращается почти вся администрация президента Обамы.

В общем, политика Байдена может обернуться для нас не самой лучшей стороной.

Потому Украине пока что стоит дистанцироваться от Соединенных Штатов и дождаться, чем там все закончится. Как говорил Черчилль: "Если два бульдога дерутся под ковром, не нужно туда лезть – нужно подождать, кто из них выползет из-под ковра".

Великобритания

В данный момент Великобритания – наш лучик надежды. Если Лондон на время нестабильности в США заменит Вашингтон, подключится и станет направлять нас – дай бог. Британцы очень заинтересованы в том, чтобы Украина оставалась в их сфере влияния, чтобы можно было устроить здесь буферную зону, "перекресток дорог" – из варягов в греки и шелкового пути.

Потому-то британцы и приняли столь активное участие в учениях "Объединенные усилия-2020": и морскую пехоту дали, и конвертопланы прилетели, самолеты В-52 пусть и были американскими, но прилетали они сюда с военной базы Великобритании.

Участие Великобритании – это шанс, что нас не бросят один на один с Россией. У Украины – семь нянек, вторая из них – Великобритания: есть надежда, что с ней мы останемся с обоими глазами.

Германия

В конце 2021 года Ангела Меркель покинет пост канцлера Германии. Как изменится позиция Германии в отношении Украины, во многом будет зависеть от администрации США. Если бы в Белом доме остался Трамп, у Макрона был бы шанс перехватить пальму первенства у Германии не только в переговорном процессе, но и в целом в Евросоюзе, поскольку Париж с Вашингтоном на короткой ноге; после победы Байдена, у Макрона шансов не будет, и ведущую роль по-прежнему будет играть Германия.

К тому же, в самой Германии политические силы по-разному настроены. Если к власти придут промышленники-капиталисты, которые сегодня в оппозиции к Меркель, они будут искать пути сотрудничества с РФ и снятия санкций. Ведь до 2014-го года Путин проводил в их отношении активную политику: предоставлял им огромные льготы, преференции в налогообложении, землю. На территории России построено множество заводов немецких фирм, в частности, там собираются 22 автомобильные марки. Поэтому, естественно, промышленники будут стремиться к союзу с Россией – это им выгодно. А Украину они попросту спихнут на откуп Москве – Путин же им гарантировал, что на постсоветском пространстве решит все проблемы.

Если в Германии после Меркель к власти придут более лояльные по отношению к Западу политики, есть шанс, что они будут дружить с США, проводить политику сдерживания России, а также диверсифицировать поставки, в частности, углеводородов из РФ.

Позицию Берлина в конце 2021 года и в дальнейшем по украинскому вопросу пока что сложно прогнозировать – тут очень сложный узел: и борьба за первенство между Францией и Германией, и внутренняя политика Германии, которая может иметь два вектора – западный и восточный.

Китай

Не стоит забывать о "красном драконе" – Китай не дремлет. По прогнозам немецких экономистов, к 2050 году в мире будет 70% китайцев. Потому вполне возможна сумасшедшая экспансия Китая. Посмотрите, пока США бодаются сами с собой, Китай создал самое крупное объединение в мире, в которое входит около 30 стран и на которое приходится 30% мирового ВВП, но в этот союз не пригласили ни США, ни Россию.

Если китайцы считают Россию своим сырьевым придатком и не включают ее в международный экономический союз, если Си Цзиньпин говорит военным, чтобы те не боялись смерти и готовились к большой войне, то нам стоит задуматься. Ведь если китайцы поднимут свой краснозвездный флаг и на территории России, и на территории Украины, им будет все равно, чей Донбасс, и где будет проходить граница между Украиной и Россией. В этом случае не повезет никому.

Сейчас китайцы пытаются купить украинские заводы, но Штаты им противостоят (вспомните скандал, связанный с Мотор-Сич). Они пытаются участвовать в тендерах на строительство дорог в Украине и портов на Черном море. Еще при Януковиче китайцы обещали в Ялте построить самый глубоководный порт в мире, и в 2014-ом была рамочная договоренность, но случился Майдан, и подписание договора сорвалось.

Так что китайцы готовы расширяться и видят в Украине буферную зону – плацдарм, который позволит им завалить Европу своими товарами и дешевой рабочей силой.

Экспансия Китая – это вполне реальная демографическая и экономическая угроза.

Турция

Сегодня Турция вопросы по Крыму решает больше, чем Украина. Последняя речь Эрдогана в ОБСЕ впечатляла: за Крым он бился, как за собственную территорию. У Турции – свои интересы, и Крым ей нужен как плацдарм, чтобы здесь зацепиться и толкать в Европу свои товары через Украину.

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Таким образом, надеяться на то, что конфликт на Донбассе может быть урегулирован в 2021 году, не стоит – эта история надолго.

Ведь в глобальном масштабе этот конфликт даже выгоден Соединенным Штатам тем, что Россия связана войной в Украине. И, чем сильнее Украина, чем больше она способна противостоять РФ, тем больше рычагов давления у Вашингтона на Москву. Евросоюз в меньшей мере осознает этот момент, кроме разве что Великобритания. Потому в ближайшей перспективе конфликт на Донбассе не разрешится в нашу пользу и в справедливом контексте.

Олег Жданов, полковник запаса, военный эксперт, специально для Главреда