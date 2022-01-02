Отдала неизвестному мужчине: харьковчанка вернулась с прогулки без 3-летней дочки

Харьковчанка вернулась с прогулки без 3-летней дочки / facebook.com/kharkivpolice

Жительница Харькова отдала на прогулке трехлетнюю дочь малознакомому мужчине.

1 января, к правоохранителям обратилась бабушка девочки и рассказала о пропаже ребенка, сообщили в патрульной полиции Харьковской области.

По словам женщины, ее дочь пошла на прогулку с внучкой, но вернулась домой одна. На вопрос, где находится маленький ребенок, мать сообщила, что оставила его малознакомому мужчине. На поиски малышки был ориентирован весь личный состав районного управления и дежурные экипажи патрульной полиции.

Спустя почти два часа девочку обнаружили возле станции метро "Студенческая", она шла с 40-летним мужчиной.

Читайте также"Будет "белой вороной": в садике затравили ребенка за отказ матери скинуться на подарокЗа это время одежда и обувь девочки промокли, поэтому правоохранителям пришлось купить в ближайшем детском магазине сухие вещи, чтоб ребенок не заболел. Девочку передали медикам, ее маме теперь грозит административная ответственность.

Ранее мы рассказывали, что в Днепропетровской области вблизи Павлограда в лесу заблудились отец с 10-летним сыном. Мужчине стало плохо и он потерял сознание, а спас его от смерти маленький сын.

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