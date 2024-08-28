Отдала жизнь за Украину: на фронте погибла военная и активистка Наталья Кузнецова

С начала полномасштабного вторжения она служила в Добровольческом украинском корпусе "Правый сектор" и была военнослужащей 67 ОМБр ВСУ.

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На войне погибла активистка и военная Наталья Кузнецова / Колаж: Главред, фото: facebook.com/Наталя Кузнецова

При трагических обстоятельствах погибла военнослужащая 67-й отдельной механизированной бригады ВСУ Наталья Кузнецова, известная под позывным "Иранка". Военной и активистке был 31 год. Об этом сообщила пресс-служба "Правого сектора" в среду, 28 августа.

"С невыразимым сожалением и отчаянием должны сообщить печальную новость. При трагических обстоятельствах погибла наша посестра Наталья Кузнецова, подруга "Иранка", - говорится в сообщении.

Наталья Кузнецова присоединилась к "Правому сектору" еще во время Революции Достоинства на Майдане. Впоследствии она возглавила Черниговскую областную организацию этой политической партии. С первых дней полномасштабного вторжения России в Украину стала на защиту страны в составе Добровольческого украинского корпуса "Правый сектор" и впоследствии служила в 67-й ОМБр ВСУ.

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"Наталья - пример женственности, выносливости, внутреннего спокойствия и вместе с тем активной деятельности ради Украины. Искренние соболезнования семье, близким, друзьям и собратьям..." - добавили в "Правом секторе".

Командир Добровольческого разведывательного батальона "Солнышко" ГУР МОУ Руслан Каганец рассказал, что 6 мая 2023 года под Бахмутом погиб муж Натальи.

"Еще одна семья патриотов и националистов на небе", - написал он.

До полномасштабной войны Наталья работала юристом. В мае 2022 года она присоединилась в ряды 3-го отдельного стрелкового батальона 67 ОМБр.

В марте 2023 года военную наградили орденом "За мужество" III степени.

"Отличия, награды и признание добровольцев на государственном уровне - это важно. Но самой большой наградой лично для меня будет национальное сознание украинцев. Которые будут помнить и уважать бойцов при жизни и посмертно. Которые продолжат путь борьбы за независимость", - написала женщина после награждения.

Кто из известных людей пошел защищать Украину Знаменитости, которые взяли оружие в руки и пошли защищать родную страну после начала террористического вторжения РФ в Украину: Саша Положинский, Олег Сенцов, Андрей Хлывнюк, Женя Галич, Александр Печерица, Дмитрий Дикусар, Ахтем Саитаблаев, Виктор Бронюк, Илья Рыбальченко, Тамерлан, Даниэль Салем, Yarmak, Гарик Бирча, Коля Серга, Андрей Фединчик, Евгений Терехов, Орест Дрималовский и другие.

Напомним, на войне с российскими оккупантами погиб бывший боксер сборной Украины Денис Ящук. Он был Мастером спорта международного класса, членом национальной сборной и "Украинских Атаманов".

Также во время выполнения боевого задания погиб украинский популярный артист Киевского академического театра украинского фольклора "Берегиня" Александр Сердюк.

Как сообщал Главред, 12 августа во время выполнения боевого задания погиб 27-летний капитан Александр Мигуля из Черниговской области. Он был командиром авиационного звена.

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