Выход из карантина: Укрзализныця запустила еще несколько поездов - перечень

: Укрзализныця запустила еще несколько поездов / УНИАН

С 4 июня 2020 года госкомпанией Укрзализныця было возобновлено после коронавирусного карантина железнодорожное сообщение с некоторыми западными регионами страны. Теперь украинцы получили возможность поездами уехать из Киева до Ивано-Франковска, Ковеля, Ужгорода и Хмельницкого.

Соответствующее сообщение опубликовали представители госкомпании. Кроме того, стало известно, что по причине православного праздника Троица, с 5 по 9 июня 2020 года, были назначены дополнительные ежедневные региональные поезда:

№ 864 / 866 Неданичи —Чернигов — Киев-Волынский;

№ 884 / 883 Фастов — Зерновое — Киев-Волынский;

№ 888 / 887 Киев-Волынский — Ворожба — Фастов;

№ 896 / 895 Киев-Волынский — Конотоп, Шостка — Киев-Волынский.

Отдельно на 8 июня был назначен региональный поезд № 880 / 882 Киев-Волынский — Славутич — Фастов.

Напомним, ранее в Укрзализныце объявили о том, что возобновили с 1 июня 2020 года движение поездов в западном направлении: а) №1/2 Ивано-Франковск-Константиновка; б) №7/8 и №749/750 Киев-Ивано-Франковск; в) №29/30 Киев-Ужгород; г) №98/97 Ковель-Киев; д) №772/771 Хмельницкий-Киев.

Кроме того, Укрзализныця возобновила движение пригородных поездов. Всего вновь на маршруты с 1 июня 2020 года вышли 214 электропоездов.

Далее, с этого же дня была открыта интернет-продажа 50% билетов в плацкартные вагоны поездов (до того были доступны билеты лишь в вагоны купе и СВ).