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Отравление в Сумах: мать пострадавшей назвала причину поступка дочери

8 марта 2021, 20:05
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В Сумах в результате отравления таблетками девушку доставили в реанимационное отделение областной детской клинической больницы.

таблетки
Подробности отравления таблетками в Сумах / Reuters

Жительница Сум, которую вчера госпитализировали с сильным отравлением, употребила большое количество таблеток из-за проблем со своей подругой, сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области.

Полицейские пообщались с матерью пострадавшей. Женщина рассказала, что в воскресенье, 7 марта, ее 16-летняя дочь приняло 30 таблеток противовоспалительного препарата.

Работники ювенальной превенции предварительно установили, что причиной такого поступка была ссора с подругой.

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Отмечается, что в результате употребления подобного количества таблеток девушку доставили в реанимационное отделение Сумской областной детской клинической больницы. По словам врачей, сейчас угрозы жизни нет.

Отравление подростков в Боярке:

  • В Киевской области в Боярке в академическом лицее Гармония две ученицы лицея отравились неизвестным веществом, одна из них умерла, другая - находится в больнице.
  • Согласно оперативным данным, две ученицы 7-го класса приняли неизвестные вещества, в результате чего отравились.
  • Одну из них не удалось спасти. А вторая школьница находится в больнице в состоянии средне стабильном.

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