Отравление в Сумах: мать пострадавшей назвала причину поступка дочери

В Сумах в результате отравления таблетками девушку доставили в реанимационное отделение областной детской клинической больницы.
Жительница Сум, которую вчера госпитализировали с сильным отравлением, употребила большое количество таблеток из-за проблем со своей подругой, сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области.
Полицейские пообщались с матерью пострадавшей. Женщина рассказала, что в воскресенье, 7 марта, ее 16-летняя дочь приняло 30 таблеток противовоспалительного препарата.
Работники ювенальной превенции предварительно установили, что причиной такого поступка была ссора с подругой.
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Отмечается, что в результате употребления подобного количества таблеток девушку доставили в реанимационное отделение Сумской областной детской клинической больницы. По словам врачей, сейчас угрозы жизни нет.
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