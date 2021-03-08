Отравление в Сумах: мать пострадавшей назвала причину поступка дочери

Подробности отравления таблетками в Сумах / Reuters

Жительница Сум, которую вчера госпитализировали с сильным отравлением, употребила большое количество таблеток из-за проблем со своей подругой, сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области.

Полицейские пообщались с матерью пострадавшей. Женщина рассказала, что в воскресенье, 7 марта, ее 16-летняя дочь приняло 30 таблеток противовоспалительного препарата.

Работники ювенальной превенции предварительно установили, что причиной такого поступка была ссора с подругой.

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Отмечается, что в результате употребления подобного количества таблеток девушку доставили в реанимационное отделение Сумской областной детской клинической больницы. По словам врачей, сейчас угрозы жизни нет.

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