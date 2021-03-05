На Волыни школьница наглоталась таблеток, состояние тяжелое

В Луцке школьница отравилась таблетками / УНИАН

В пятницу, 5 марта, стало известно о том, что 13-летняя школьница из города Луцка наглоталась таблеток перед уроками. Позже она была доставлена в больницу в тяжелом состоянии, сообщает ТСН.

"Состояние ребенка тяжелое, стабильное. Она не помнит, сколько употребила таблеток. Все, которые были дома, – она приняла", – заявил врач-анестезиолог Степан Пишак.

Причина таких действий девочки не ясна – в школе утверждают, что с ровесниками у девочки были равные отношения, проявлений детской травли не замечали, ее участие в "группах смерти" полицейские не обнаружили.

К слову, на Волыни это уже третий случай отравления подростков за неделю.

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