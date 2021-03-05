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На Волыни школьница наглоталась таблеток, состояние тяжелое

5 марта 2021, 20:05
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Причина таких действий девочки не ясна – в школе утверждают, что с ровесниками у девочки были равные отношения.

таблетки
В Луцке школьница отравилась таблетками / УНИАН

В пятницу, 5 марта, стало известно о том, что 13-летняя школьница из города Луцка наглоталась таблеток перед уроками. Позже она была доставлена в больницу в тяжелом состоянии, сообщает ТСН.

"Состояние ребенка тяжелое, стабильное. Она не помнит, сколько употребила таблеток. Все, которые были дома, – она приняла", – заявил врач-анестезиолог Степан Пишак.

Причина таких действий девочки не ясна – в школе утверждают, что с ровесниками у девочки были равные отношения, проявлений детской травли не замечали, ее участие в "группах смерти" полицейские не обнаружили.

К слову, на Волыни это уже третий случай отравления подростков за неделю.

Напомним, ранее сообщалось:

  • В популярной сети TikTok появился челлендж с призывом выпить 40 таблеток, и посмотреть на результат.
  • 16 февраля в Боярке (Киевщина) в местном лицее две ученицы седьмого класса приобрели в аптеке Дротаверин и приняли каждая по 40 таблеток в помещении школы.
  • Девушек в бессознательном состоянии нашли одноклассницы, которые забили тревогу. В результате одна девушка скончалась, а другая находится в больнице. Сейчас ее жизни ничего не угрожает.
  • Через день аналогичный случай произошел в Умани. Восьмиклассницы принимали Дротаверин прямо в школе. Но уже по десять таблеток каждая - почему и отравление было куда мене сильным, чем в Боярке.

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