На Волыни школьница наглоталась таблеток, состояние тяжелое

Причина таких действий девочки не ясна – в школе утверждают, что с ровесниками у девочки были равные отношения.
В пятницу, 5 марта, стало известно о том, что 13-летняя школьница из города Луцка наглоталась таблеток перед уроками. Позже она была доставлена в больницу в тяжелом состоянии, сообщает ТСН.
"Состояние ребенка тяжелое, стабильное. Она не помнит, сколько употребила таблеток. Все, которые были дома, – она приняла", – заявил врач-анестезиолог Степан Пишак.
Причина таких действий девочки не ясна – в школе утверждают, что с ровесниками у девочки были равные отношения, проявлений детской травли не замечали, ее участие в "группах смерти" полицейские не обнаружили.
К слову, на Волыни это уже третий случай отравления подростков за неделю.
Напомним, ранее сообщалось:
- В популярной сети TikTok появился челлендж с призывом выпить 40 таблеток, и посмотреть на результат.
- 16 февраля в Боярке (Киевщина) в местном лицее две ученицы седьмого класса приобрели в аптеке Дротаверин и приняли каждая по 40 таблеток в помещении школы.
- Девушек в бессознательном состоянии нашли одноклассницы, которые забили тревогу. В результате одна девушка скончалась, а другая находится в больнице. Сейчас ее жизни ничего не угрожает.
- Через день аналогичный случай произошел в Умани. Восьмиклассницы принимали Дротаверин прямо в школе. Но уже по десять таблеток каждая - почему и отравление было куда мене сильным, чем в Боярке.
Автор: Екатерина Трохимчук