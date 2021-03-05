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В Кривом Роге копы раскрыли "чат смерти" во главе со школьницей

5 марта 2021, 15:24
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Как утверждают копы, чат начал действовать в Cети с 21 февраля и быстро набрал более 500 подписчиков - которые должны были наносить себе телесные повреждения.

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В Кривом Роге копы раскрыли "чат смерти" / Нацполиция

В Кривом Роге полицейские разоблачили один из "чатов смерти" в мессенджере Telegram, в которой подросткам давали опасные для жизни и здоровья задания. Об этом сообщили в пресс-службе Главка Нацполиции по Днепропетровской области.

Как говорят полицейские, создала группу 15-летняя школьница и сама же ее и администрировала. Чат начал действовать в Cети с 21 февраля и быстро набрал более 500 подписчиков. Участники получали задание наносить себе телесные повреждения. После этого они должны были прислать фотографии сделанных ранений и только тогда получить следующее задание. За одни сутки участники могли получить до пяти разных заданий.

С каждым днем задания становились более опасные и жесткие (из-за этого люди активно покидали чат) По предварительным данным полиции, администратор группы собиралась 4 марта нынешнего года совершить самоубийство.

Однако ранее сотрудники полиции вместе с прокуратурой выяснили личность 15-летней девочки и провели в ее доме обыск. Были обнаружены ноутбук, планшет и мобильные телефоны. На всех – есть переписка, которая подтверждает создание "чата смерти".

Было открыто уголовное производство за попытку доведения до самоубийства (статья 120 УК Украины). Сейчас полиция проверяет все сведения, которые предоставила школьница, устанавливается личность ее куратора и других организаторов чата.

Читайте такжеСмертельный челлендж добрался до Киева: школьник наглотался таблеток

Напомним, ранее сообщалось:

  • В популярной сети TikTok появился челлендж с призывом выпить 40 таблеток, и посмотреть на результат.
  • 16 февраля в Боярке (Киевщина) в местном лицее две ученицы седьмого класса приобрели в аптеке Дротаверин и приняли каждая по 40 таблеток в помещении школы.
  • Девушек в бессознательном состоянии нашли одноклассницы, которые забили тревогу. В результате одна девушка скончалась, а другая находится в больнице. Сейчас ее жизни ничего не угрожает.
  • Через день аналогичный случай произошел в Умани. Восьмиклассницы принимали Дротаверин прямо в школе. Но уже по десять таблеток каждая - почему и отравление было куда мене сильным, чем в Боярке.
соцсеть полиция школьники новости Кривого Рога
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