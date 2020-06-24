Зеленский дал громкое обещание пострадавшим от паводков в Карпатах

Зеленский пообещал полностью возместить убытки пострадавшим от паводков / УНИАН

Президент Владимир Зеленский заявил, что государство полностью компенсирует все убытки украинцам, которые пострадали вследствие паводков в западных областях страны.

"Пострадавших граждан хочу заверить - государство не оставит вас в беде. Мы обязательно восстановим разрушенные дороги, мосты и другую инфраструктуру. Обязательно решим вопрос жилья: или восстановим разрушенное, или найдем новое", - сказал он в видеообращении, опубликованном в Telegram.

По словам главы государства, помимо восстановления жилья, все пострадавшие также получат денежную компенсацию. Он отметил, что на это потребуются немалые средства, однако власть обещает сделать все, чтобы их отыскать.

"Отдельно вам будет выделено финансовую помощь. Мы понимаем, что для преодоления последствий может потребоваться не один миллиард гривен, но эти средства обязательно будет найдено", - сказал президент.

Как ранее сообщалось, в Карпатах разбушевалась стихия. На Прикарпатье в двух местах разрушена дорога на Буковель. Река вышла из берегов, и автодорога Н-09 Мукачево-Рогатин в черте сел Татаров и Микуличин стала не проездной. Кроме того, в воде находится и сам курорт.

Напомним, утром в среду, 24 июня 2020 года, руководитель Кабмина Денис Шмыгаль вылетел в Ивано-Франковскую область по причине непогоды в области. Он намерен координировать деятельность органов власти в преодолении последствий паводков. В ночь со вторник на среду в западных областях прошли сильные ливни и был объявлен красный уровень опасности.