"Перемололи" сотню рашистов вместе с техникой: ВСУ покрошили оккупантов на Донбассе

ВСУ нанесли удар по оккупантам РФ / Фото Reuters

За субботу в районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток украинские защитники уничтожили 107 человек личного состава агрессора.

Кроме того, также была ликвидирована 31 единица вражеской техники, сказано в сообщении, опубликованном в Facebook.

"В течение суток, 7 мая, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" российские фашистские войска совершили 7 атак. Украинские защитники уничтожили: личного состава – 107, танков – 8, БТР – 1, БМП – 11, МТЛБ – 4, АТТ – 5, БПЛА – 2", - сказано в сообщении.

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