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Стрельба в Броварах: задержаны еще 13 титушек во главе с "авторитетом"

2 июня 2020, 18:56

Задержания провели в Киеве, Броварах и Ирпене.

Бровары, перестрелка
Задержание участников перестрелки в Броварах / Нацполиция

Криминальный авторитет, а также еще 12 человек задержаны правоохранителями в ходе расследования конфликте со стрельбой в Броварах Киевской области.

Как уточнили в пресс-службе Министерства внутренних дел, задержания подозреваемых произошли в столице и Киевской области.

"В Киеве, Броварах и Ирпене задержаны еще 13 человек во главе с криминальным авторитетом Виха или Журавль. Установлено, что именно они "выступили" со стороны местных перевозчиков. Всем объявлено подозрении в бандитизме и покушении на умышленное убийство. Изъято оружие и боеприпасы", - отметил министр внутренних дел Арсен Аваков.

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/ mvs.gov.ua

В МВД также опубликовали фото задержанных, а также изъятого у них оружия.

Напомним, в пятницу утром, 29 мая, в Броварах Киевской области произошла стрельба во время массовых стычек. По предварительной информации, возник конфликт между предпринимателями, которые занимаются пассажирскими перевозками, и нелегальными перевозчиками. Работники местной полиции на месте происшествия задержали 10 человек с оружием.

Задержанными оказались "гости", которые прибыли из других регионов Украины.

В результате стрельбы трое участников криминальной разборки получили ранения из травматического оружия.

Бровары новости Перестрелка в Броварах МВД
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