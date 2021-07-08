"Перевешать кучку негодяев на фонарях": в Госдуме назвали Украину "частью РФ"

По словам Петра Толстого, в Украине якобы захватила власть "кучка негодяев".
Вице-спикер Государственной Думы Петр Толстой призвал "перевешать на фонарях" руководство Украины.
Об этом он заявил в прямом эфире российского пропагандистского телеканала Россия 1, комментируя заявление президента РФ Владимира Путина о том, что украинцы и русские якобы — один народ.
По словам вице-спикера Госдумы, в Украине якобы захватила власть "кучка негодяев".
"Народ то один, проблема только в кучке негодяев, которые антиконституционным путем там захватили власть. Вот их надо перевешать на фонарях. А Украина — безусловно часть нашей великой России", — заявил Толстой.
Ранее Петр Толстой в эфире у скандальной телеведущей Тины Канделаки назвал Украину частью России
"Украина – это часть России. Мы обсуждаем Украину, потому что это русские люди. На них провели эксперимент, который не довели до конца у нас", – подчеркнул вице-спикер Госдумы РФ.
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Более того, Толстой утверждал, что аннексия/оккупация полуострова Крым – "национальная идея России".