"Перевешать кучку негодяев на фонарях": в Госдуме назвали Украину "частью РФ"

Петр Толстой / Reuters

Вице-спикер Государственной Думы Петр Толстой призвал "перевешать на фонарях" руководство Украины.

Об этом он заявил в прямом эфире российского пропагандистского телеканала Россия 1, комментируя заявление президента РФ Владимира Путина о том, что украинцы и русские якобы — один народ.

По словам вице-спикера Госдумы, в Украине якобы захватила власть "кучка негодяев".

"Народ то один, проблема только в кучке негодяев, которые антиконституционным путем там захватили власть. Вот их надо перевешать на фонарях. А Украина — безусловно часть нашей великой России", — заявил Толстой.

Реклама

Ранее Петр Толстой в эфире у скандальной телеведущей Тины Канделаки назвал Украину частью России

"Украина – это часть России. Мы обсуждаем Украину, потому что это русские люди. На них провели эксперимент, который не довели до конца у нас", – подчеркнул вице-спикер Госдумы РФ.

Читайте также"Для кого-то граф Толстой, а сам просто": Гончаренко с намеком на мат оскорбил вице-спикера Госдумы

Более того, Толстой утверждал, что аннексия/оккупация полуострова Крым – "национальная идея России".