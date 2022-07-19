Перспективы атак русских - сомнительны: эксперт рассказал, в какой ловушке оказались оккупанты

Олег Жданов рассказал, в какой ловушке оказались оккупанты/ УНИАН и ua.depositphotos.com

Российские оккупанты оказались в невыгодной ситуации ‒ они обязаны наступать каждый день. Потому как если агрессоры встанут в глухую оборону, то ВСУ будут наносить мощные удары по их позициям ‒ с помощью оружия, которое предоставили западные союзники. Такое мнение высказал в своей колонке для Главреда известный военный эксперт и полковник запаса Олег Жданов.

"Как бы там ни было, Россия точно будет пытаться наступать, потому что, прекратив наступление, ей придется переходить в глухую оборону, что для нее абсолютно невыгодно, особенно с появлением у нас более дальнобойных систем вооружений. И чем дальше, тем системы, которые будет получать Украина, станут дальнобойнее", ‒ пишет он.

В этой связи Жданов особо отметил ‒ США еще не передали ВСУ ракеты ATACMS (способные поражать цели на дистанции в 300 километров), а командование оккупантов уже отдало приказ перебазировать корабли Черноморского флота из Севастополя в Новороссийск.

"Очень показательно, что эскадра Черноморского флота уже переводит основное базирование из Севастополя в Новороссийск. Корабли уходят. Они понимают: если появятся ATACMS, мы будем способны нанести удар в момент загрузки ракет "Калибр" на корветы или подводные лодки", ‒ говорит он.

В общем и целом, говорит Жданов, русские будут наступать из последних сил, но перспектива их атак сомнительна.

"Так что наступать российские войска могут и будут, но перспективы этого наступления и его успешность его очень сомнительны. В России, может, все это и понимают, но отказаться от этих планов по наступлению РФ не может. Для нее невозможна какая-либо остановка. Она только в наступательном бою может сковывать действия ВСУ", ‒ подытожил он.

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Напомним, ранее Олег Жданов прямо утверждал - властям Украины ни в коем случае нельзя идти на перемирие с российскими агрессорами ‒ ради вывоза зерна из заблокированных украинских портов.

"Если будет принято решение на временное прекращение огня, для нас это стопроцентная катастрофа и шаг к проигрышу. Почему? Потому что для России это будет преференцией в плане формирования резервов", – подчеркнул он.

Секретарь СНБО Алексей Данилов подчеркнул, что армия Украины благодаря современному оружию Запада регулярно устраивает "сюрпризы" для войск России. Ракетные системы HIMARS демонстрируют безупречную работу и наносят удары по четко поставленным целям.

Контрнаступление ВСУ будет постепенным, сказал Данилов, и начнется на отдельных направлениях. Главная задача – освобождение всех захваченных украинских территорий.

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