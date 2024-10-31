План не сработал: в ОП разнесли стратегию сдерживания РФ западными партнерами

Россию не только не удалось ограничить в действиях, но и агрессор распространил географию войны на другие страны.

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Дальнейшее сдерживание может создать новые угрозы для мира / Коллаж: Главред, фото: Президент России, Михаил Подоляк

Главные тезисы Подоляка:

Россия смогла привлечь другие страны для ведения войны в Украине

Европейская безопасность стала хрупкой

План сдерживания РФ западными союзниками Украины не сработал

С начала полномасштабного вторжения западные союзники Украины выбрали стратегию прилагать усилия для сдерживания страны-агрессора России. Однако это не сработало.

Об этом в Telegram написал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк. По его словам, есть четкие сигналы, указывающие на необходимость изменить план сдерживания на план победы Украины.

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В частности, за почти три года Россия распространила войну на другие государства. В то время как Иран и Северная Корея стали соучастниками преступлений РФ, от их действий начали страдать европейские страны, такие как Польша и Румыния, куда залетали российские ракеты.

"Спецслужбы РФ развернули в Европе диверсионную кампанию: сходят с рельсов поезда, горят заводы. Путин оплачивает деятельность левых и правых экстремистов, которые отравляют политические системы своих стран", - добавил Подоляк.

Кроме этого стратегия сдерживания не помогла укрепить европейскую безопасность. Наоборот, она ослабла и некоторые страны, которые ранее придерживались нейтралитета, были вынуждены присоединиться к НАТО, а еще несколько государств выбрали роль пророссийский коллаборационистов.

"РФ ведет гибридную войну против Молдовы и Грузии, и Грузия на грани капитуляции. По всему миру процветает глобальная сеть российской пропаганды и дезинформации", - подчеркнул представитель ОП.

Международное право и Устав ООН также потеряли свой вес из-за безнаказанности кремлевского диктатора Путина и его прихвостней. Поэтому сейчас уже нет времени на попытки сдержать агрессора в его намерениях. Нужно действовать и двигаться к победе.

План победы / Инфографика: Главред

Кто такой Михаил Подоляк? Украинский политический деятель, политтехнолог, журналист, советник главы Офиса президента Владимира Зеленского. С началом полномасштабного вторжения в Украину, участвовал в украинско-российских переговорах, пишет Википедия. Один из ключевых спикеров ОП.

План победы Украины - что известно

Напомним, что план победы предусматривает среди главного приглашение Украины в НАТО, гарантии безопасности, пункты об обороне и сдерживании. Также в одной из секретных частей плана победы Украины содержится требование о предоставлении Украине ракет Tomahawk с дальностью действия 2400 километров.

После обнародования плана победы в СМИ появилась информация о том, что якобы семь стран-членов НАТО выступают против приглашения Украины в Альянс. Однако пресс-секретарь президента Сергей Никифоров заявил, что эта информация не соответствует действительности.

Ранее Главред писал, что среди западных союзников Украины таки были те, что открыто отвергали возможность полной реализации плана победы Украины. Например, немецкий канцлер Олаф Шольц назвал первый пункт Плана победы Зеленского, касающийся предоставления Украине приглашения в НАТО таким, что не стоит на повестке дня.

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