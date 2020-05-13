"Вы просто ох*ели": в Сети разразился скандал из-за ремикса на песню-реквием Пливе кача

На украинском радио поставили в ротацию ремикс траурной песни Пливе кача / YouTube

Социальные сети взорвала информация о том, что на украинском радио Кисс ФМ активно крутят украинский гимн-реквием Пливе кача в жанре ремикс.

Инцидент прокомментировала популярный блогер Елена Монова. По ее словам, радио KISS FM UKRAINE не просто использует скорбную песню в развлекательных целях, но и не видит в этом ничего предосудительного.

"Сначала Гордон предоставляет площадку няш-мяш, прикрывая лысину правом на контраверсию. Конечно же, Поклонская сполна воспользовалась возможностью и занесла в наше инфополе все кремлевские тезисы, включая "переворот". А теперь мне сообщили, что радио KISS FM UKRAINE вовсю крутит в эфире танцевальны ремиксы на "Пливе кача". На звонок в студию последовало "тю, ашотуттакова?" – гневно написала журналистка в своем Telegram-канале.

Также она жестко добавила, что такое циничное поведение радиостанции не выдерживает критики и наносит урон по сакральному украинскому символу.

"Понимаете, в чем тут дело. У каждой нации есть свои герои и свои символы. Небесная Сотня пополнила пантеон наших героев. "Пливе кача" давно перестала быть просто музыкальной композицией и стала символом. Задачей врага всегда было не только уничтожить противника, а еще и уничтожить память, втоптать в грязь героев и символы. В українській мові є чудове слово "паплюжити". Так от, KISS FM UKRAINE, ви спаплюжили пам'ять і розтоптали символи. Тому що танцювати на мертвих — не можна. Так роблять тільки вороги. Вы просто ох*ели", - подчеркнула Монова.

Музыкант и композитор Владимир Завгородний отреагировал на данный инцидент не столь однозначно. По его словам, автор-исполнитель и сам подумывал сделать кавер-версию на песню, однако так и не решился.

"Некоторое время назад я размышлял над тем, чтобы сделать инструментальную версию "Плине кача" с такой кричащей, визжащей, пронзительно плачущей гитарой. Потом подумал ещё, и решил что может не по орку шапка, может пусть Латимер лучше сделает. Или там Руслана какая-нибудь - пусть её матюкают, а не меня. К счастью, ди-джеев Кисс.фм такие рефлексии не посещали (куда же посещать, там же кость), и они смело зае*енили танцевальную версию. Встречайте на всех казантипах, хит этого сезона", - написал он в Facebook.

Сотрудники радио Kiss FM принесли свои извинения и заявили, что никого не хотели обидеть и не намеревались "танцевать на костях". Более того, они уверяют, что таким образом выразили свое уважение.

Пливе кача по Тисині – украинская лемковская народная песня. По мнению историков, впервые песня была записана в 1940 году фолькльористом Дезидерием Задором. Позже ее считали одним из гимнов Украинской повстанческой армии.

Особую известность песня обрела после того как ее стали использовать как реквием на панихидах по погибших активистам Евромайдана в 2014 году. Позже Пливе кача по Тисині стали исполнять в память о погибших в ходе российско-украинского вооруженного конфликта на Донбассе украинских военных.

Напомним, в Черкассах в одной из гимназий произошел скандал из-за исполнения советских песен.