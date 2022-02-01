По офисом канала Наш проходит акция протеста: возводят баррикады и жду файеры

Под каналом НАШ проходит акция протеста / Telegram

Во вторник, 1 февраля, под Офисом канала Наш проходит акция протеста.

Митингующие заявили, что их протест будет бессрочным и принялись за строительство баррикад. Также активисты зажгли файеры и исписали стены телеканала, сообщают Telegram-каналы.

Под зданием находится около сотни националистов. Они на баннер телеканала наклеили эмблему армии России и написали на стенах "Сепары", " Где санкции?".

Также протестующие нецензурно выражались в адрес политика Евгения Мураева, которого активисты считают собственником канала.

"Это не проявление демократичности нашей страны, а проявление импотентности власти. На глазах у всей страны происходит уголовное правонарушение. При этом полиция, которая обязана предотвращать правонарушения, абсолютно не вмешивается, чтобы никого не провоцировать", - прокомментировал акцию Мураев.