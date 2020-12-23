По Сумами учитель напал на ученицу во время урока: шокирующее видео

В школе возник очень серьезный конфликт / УНИАН

В городе Конотопа Сумской области учитель черчения одной из школ напал на восьмиклассницу непосредственно во время урока.

Видео происшествия было обнародовано в YouTube. В ролике можно увидеть, как педагог пытается вывести школьницу из класса.

"Пойдем разберемся", — говорит учитель.

"Придет папа и разберемся", — отвечает ему ученица.

Преподавателя школы №5 зовут Александр Дубина. Он заявил, что действия были вынужденными, так как школьница срывала урок черчения и не реагировала на замечания. По словам учителя, он во время занятия звонил маме неуправляемой девочки.

"Ее дочь послала на три буквы. И это могут подтвердить одноклассники. При попытке изъять у нее телефон она набросилась на меня, начала царапаться, опрокидывать стулья и парты, и мне пришлось взять ее за куртку и вытолкать из класса", — пояснил учитель.

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В связи с инцидентом полиция открыла уголовное дело, фигурантом которого стал учитель. Его заявление об унижении чести и достоинства правоохранители рассматривать отказались.