Победа Украины в войне с РФ: Данилов назвал главное условие и вероятные сроки

Алексей Данилов / Фото Reuters

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил о том, что Украина способна победить в войне с Россией.

Это может произойти уже до конца 2022 года, но для этого должны сойтись несколько факторов, подчеркнул он в эфире Апостроф TV.

"Нам очень бы хотелось, чтобы это произошло, но для этого должны быть определенные факторы", - сказал собеседник.

Среди определяющих факторов он назвал реализацию программы ленд-лиза и передачу Украине западного оружия.

"Если количество и качество оружия, которое дают нам партнеры, если откроется ленд-лиз и другие возможности для поддержки нашей страны, то такое задание можно выполнить. Если этого не будет, мы понимаем, что будет очень сложно, но мы будем продолжать борьбу за независимость", - отметил секретарь СНБО.

Данилов добавил, что победой в войне будет возврат государственных границ по состоянию на 1991 год.

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Напомним, ранее советник главы Офиса президента Михаил Подоляк рассказал о потерях армии российских оккупантов в войне с Украиной.

По его словам, потери РФ в войне с Украиной составляют до 115 тысяч убитыми и ранеными.

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