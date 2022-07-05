Победа Украины в войне с РФ: Данилов назвал главное условие и вероятные сроки

Среди определяющих факторов секретарь СНБО назвал реализацию программы ленд-лиза и передачу Украине западного оружия.
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил о том, что Украина способна победить в войне с Россией.
Это может произойти уже до конца 2022 года, но для этого должны сойтись несколько факторов, подчеркнул он в эфире Апостроф TV.
"Нам очень бы хотелось, чтобы это произошло, но для этого должны быть определенные факторы", - сказал собеседник.
Среди определяющих факторов он назвал реализацию программы ленд-лиза и передачу Украине западного оружия.
"Если количество и качество оружия, которое дают нам партнеры, если откроется ленд-лиз и другие возможности для поддержки нашей страны, то такое задание можно выполнить. Если этого не будет, мы понимаем, что будет очень сложно, но мы будем продолжать борьбу за независимость", - отметил секретарь СНБО.
Данилов добавил, что победой в войне будет возврат государственных границ по состоянию на 1991 год.
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Напомним, ранее советник главы Офиса президента Михаил Подоляк рассказал о потерях армии российских оккупантов в войне с Украиной.
По его словам, потери РФ в войне с Украиной составляют до 115 тысяч убитыми и ранеными.
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