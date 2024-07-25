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Почувствуют по всей России: у Зеленского намекнули на новые "блэкауты" в РФ

Алексей Тесля
25 июля 2024, 21:14
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Российская экономика уже не выдерживает расходов на войну, подчеркнул Михаил Подоляк.
Подоляк, Россия
Михаил Подоляк не исключает новые проблемы с энергетикой в России / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, УНИАН

В некоторых регионах России возникли серьезные проблемы с энергетикой. Граждане страны-агрессора столкнулись с экстренным отключением света в помещениях.

Советник председателя ОПУ Михаил Подоляк рассказал 24 Каналу, что российская экономика уже не выдерживает расходов на войну, поэтому дефициты ресурсов и энергетики очевидны.

Представитель ОП говорит, что атаки по российской территории это единственный эффективный способ вести оборонительную войну, благодаря этому россияне смогут понять, что такое агрессия, которую они начали против Украины.

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"Там социально должны почувствовать, что такое потеря доходов, гарантированной безопасности и элементарных бытовых нужд: канализация, вода, отопление, электричество. Это будет масштабировано на всю Россию", – сказал он.

Вместе с тем он обратил внимание на то, что подобные проблемы в России связаны не только с атаками украинских беспилотников по их территории, но и с внутренними проблемами страны-агрессора. Ведь Кремль тратит на милитарную составляющую большую часть бюджета, поэтому денег на внутренние социальные нужды нет.

"Кроме того, работают санкции. Далее это все существенно будет влиять на качество жизни в России", – добавил Подоляк.

Что такое блэкаут

Блэкаут – это тогда, когда есть критическая перегрузка и критическое несовпадение спроса электроэнергии на ее предложение, которое обеспечивается путем передачи ее от объектов генерации к точкам потребления.

Считается, что слово вошло в языковой обиход после аварии в США, которая в 1965 году обесточила Нью-Йорк.

Отключения электричества в России - последние новости по теме

Ранее сообщалось о том, что в России ноют из-за блэкаутов. Кремлевские пропагандисты утверждают, что российская энергосеть "просела" после удара ВСУ по подстанции Ростов-500.

Как писал Главред, в Бурятии, Забайкалье, а также в южных регионах России и в оккупированном Крыму во вторник, 16 июля, наблюдались перебои с электричеством. В регионах введены ограничения подачи света.

Российское Минэнерго отдельно сообщало о временных ограничениях потребления электроэнергии на Юге России и в оккупированном Крыму из-за сбоя в работе генерирующего оборудования на Ростовской АЭС. Например, в Краснодаре отключились более 100 электроподстанций.

блэкаут инфографика
/ Инфографика: Главред

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Михаил Подоляк война России и Украины отключения света блэкаут
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