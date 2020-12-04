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Под Днепром безнаказанно выдают ветеранам медали от Путина

4 декабря 2020, 21:12
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Правоохранители предполагают, что медали попали в страну нелегально.

На Днепропетровщине ветеранам выдают медали от Путина / Фото: Depo.Днепр

В городе Новомосковске Днепропетровской области 95-летнему участнику Второй мировой войны абсолютно открыто вручили медаль от президента России Владимира Путина.

Как информирует издание Depo.Днепр, в область награды попали из Харьковского совета ветеранов Украины, а ветеранам их передало местное отделение организации.

"К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне", - гласит надпись на награде.

Всего юбилейных медалей от имени лидера государства-агрессора было передано пятнадцать. В частности, награду получил 95-летний Василий Волошко, однако родственники заметили подвох и не позволили осуществиться преступлению. Близкие утверждают, что их дедушка – патриот, всегда поддерживал ВСУ и такая медаль стала бы для него стрессом.

В связи с инцидентом родственники подготовили заявление в СБУ, они хотят наказать виновных. Медаль хранят в качестве возможного вещественного доказательства.

/ Фото: Depo.Днепр

Впрочем, в совете ветеранов Новомосковска не жалеют о содеянном. Они признали, что медали ветеранам вручают непосредственно от Путина, поэтому происшествие не является ошибкой. Глава совета Михаил Горбов заявил, что его организация является солидной, поскольку существует уже более восьми лет.

В полиции начали проверку, поскольку предполагают, что медали были завезены на территорию Украины нелегально.

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  • Напомним, ранее в Харькове ветераны Второй мировой войны получили медали с поздравлениями от имени российского президента Владимира Путина.

  • Как ранее сообщалось, скандально известный нардеп Рады VIII созыва от Блока Петра Порошенко Олег Барна облачился в военную форму, нацепил боевые медали на грудь и пытался принять участие в марше ветеранов АТО в честь Дня Независимости.

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