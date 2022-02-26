Под Калиновкой на Виннитчине военные сбили российский истребитель

Защитники уже второй раз за день отбили воздушную атаку оккупанта.
Под Калиновкой в Винницкой области украинские военные около полночи 25 февраля сбили российский истребитель СУ-25. Об этом сообщил на своей странице в Facebook глава ВГА Сергей Борзов.
Также ранее 25 февраля украинские защитники отбились от атаки крылатой ракеты оккупанта.
Напомним, ранее сегодня был атакован военный аэродром в Миргороде. Там было несколько точечных ударов с воздуха.
Также в пятницу, 25 февраля, в Чернигове 2 снаряда попали в здание СБУ. Оно воспламенилось.
Читайте также:
- В Чернигове атаковали здание СБУ - оно горит
- Российские войска атаковали аэродром в Миргороде
- Россияне обстреляли ракетами аэродром Староконстантинова
Автор: Ульяна Полищук