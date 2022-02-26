Под Калиновкой на Виннитчине военные сбили российский истребитель

В Винницкой области сбили российский самолет / wikipedia.org

Под Калиновкой в Винницкой области украинские военные около полночи 25 февраля сбили российский истребитель СУ-25. Об этом сообщил на своей странице в Facebook глава ВГА Сергей Борзов.

Также ранее 25 февраля украинские защитники отбились от атаки крылатой ракеты оккупанта.

Напомним, ранее сегодня был атакован военный аэродром в Миргороде. Там было несколько точечных ударов с воздуха.

Также в пятницу, 25 февраля, в Чернигове 2 снаряда попали в здание СБУ. Оно воспламенилось.

Читайте также: