Российские войска атаковали аэродром в Миргороде

Очевидцы пишут, что жертв нет.
Оккупанты из России атаковали военный аэродром в Миргороде. Вечером 25 февраля было нанесено несколько точечных ударов с воздуха.
Также в сети появились подтверждающие это кадры.
Очевидцы пишут, что жертв нет.
Официально данную информацию пока не подтвердили.
Напомним, в пятницу, 25 февраля, в Чернигове 2 снаряда попали в здание СБУ. Оно воспламенилось.
Также выстрели были слышны в Одессе - в центре и районе порта. Кроме этого, были слышны крики.
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Автор: Ульяна Полищук