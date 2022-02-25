Российские войска атаковали аэродром в Миргороде

Оккупанты из России атаковали военный аэродром в Миргороде. Вечером 25 февраля было нанесено несколько точечных ударов с воздуха.

Также в сети появились подтверждающие это кадры.

Очевидцы пишут, что жертв нет.

Официально данную информацию пока не подтвердили.

Напомним, в пятницу, 25 февраля, в Чернигове 2 снаряда попали в здание СБУ. Оно воспламенилось.

Также выстрели были слышны в Одессе - в центре и районе порта. Кроме этого, были слышны крики.

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