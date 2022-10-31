Под Киевом есть раненые и разрушения в результате ракетных ударов РФ

РФ ударила ракетами по Киевской области / t.me/andrii_nebytov

В одном из районов Киевской области в результате вражеских ракетных обстрелов есть пострадавшие, сообщил начальник полиции Киевской области Андрей Небитов.

Как пишет он в Telegram, также есть разрушения после ракетных ударов российских оккупантов.

Начальник полиции Киевщины уточнил, что на месте прилетов работают спасатели и правоохранители.

"Угроза ракетных ударов продолжается. В одном из районов Киевской области Силами противовоздушной обороны уже сбиты вражеские ракеты. В то же время в результате обстрелов и попаданий оккупантов имеем поврежденные здания. Есть потерпевшие. На месте работают спасатели и полиция. Фиксируем последствия вражеских обстрелов", - добавил Небитов.

/ t.me/andrii_nebytov

Ракетный террор РФ

Напомним, в понедельник, 31 октября, в столице Украины Киеве прогремели мощные взрывы. Их было слышно на правом берегу Днепра. Над городом поднялся дым.

Утром по всей Украине кроме Крыма была объявлена масштабная воздушная тревога.

Позже в Сети появилось видео пролета одной из российских ракет, запущенных по Украине с Юга. Всего оккупанты выпустили 15 ракет.

Читайте еще: