Под Киевом мужчина устроил стрельбу по людям: силовикам пришлось брать штурмом его квартиру

Чтобы задержать стрелка, силовикам пришлось вырезать дверь в помещение.
В городе Вишневое Киевской области мужчина стрелял по людям, а потом закрылся в квартире.
Он произвел несколько выстрелов в направлении людей, сообщает в Facebook начальник полиции Киевской области Андрей Небытов.
"Сегодня в 12:00 неизвестный мужчина совершил несколько выстрелов в направлении людей, после чего заперся в одной из квартир многоэтажки", – говорится в сообщении.
Правоохранители провели спецоперацию, чтобы поймать стрелка. Силовикам пришлось брать квартиру штурмом – только так удалось задержать мужчину.
Небитов отметил, что детали произошедшего полиция сообщит позже.
Напомним, в Мелитополе подросток устроил стрельбу в школе и подстрелил одноклассника. К правоохранителям обратилась мама пострадавшего. Она рассказала, что одноклассник ее сына из окна второго этажа местной гимназии сделал несколько выстрелов из пневматического пистолета.
Также ранее сообщалось, что в Черкасской области студенты планировали массовый расстрел в колледже. Двое студентов одного из колледжей Черкасской области готовились осуществить массовый расстрел одногруппников. Служба безопасности Украины предотвратила совершение террористического акта.
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