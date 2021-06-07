Под Киевом покупатель оплеухами усмирил пьяных дебоширов в супермаркете

Посетитель супермаркета быстро утихомирил дебоширов/ скриншот

В одном из супемаркетов в Борисполе двое нетрезвых мужчин устроили дебош. Охранник магазина совладать с дебоширами сам не смог, но ему на помощь пришел покупатель, который быстро навел порядок в торговом зале.

Видео инцидента, который произошел вечером 5 июня в супермаркете Фора, опубликовал Telegram–канал Киев Оперативный. Известно, что мужчины пили пиво прямо в торговом зале, вели себя по-хамски, игнорировали масочный режим.

"Двое отбитых и неадекватных мужчин зашли в торговый зал и прямо там начали распивать пиво. В ответ на замечание охранников - начали быковать. Быковали ровно до того момента, как все это не увидел адекватный человек, который быстро объяснил быдланам, что так вести себя недопустимо", - говорится в сообщении.

На кадрах мужчина спортивного телосложения подходит к двум дебоширам, которые в этот момент грубо выясняют отношения с охранником. Сначала покупатель спокойно попросил их вести себя адекватно - надеть маски, перестать плеваться и ругаться матом. Слова на дебоширов не подействовали, поэтому мужчина отвесил каждому из них по оплеухе такой силы, что они буквально разлетелись в разные стороны.

"Охранник маленький, а ты его гоняешь", - возмутился мужчина, обращаясь к дебоширу.

Внимание! На видео много нецензурной лексики:

Как сообщал Главред, в Киеве в одном из супермаркетов произошел конфликт между покупательницей и охранником.

Сотрудник охраны сделал женщине замечание и потребовал, чтобы она надела маску, клиентка якобы отказалась. Началась драка. Мужчина несколько раз ударил женщину в голову. Один удар был таким сильным, что покупательница упала.