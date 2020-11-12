Под Полтавой в детском саду жестоко обращались с малышом: шокирующее видео

Ребенок попал в стрессовую ситуацию из-за того, что не смог самостоятельно одеться.
В одном из сел Полтавской области воспитательница в детском саду крайне жестоко обращалась с трехлетним мальчиком, который не смог самостоятельно одеться.
"Моему сыну 3 года исполнилось месяц назад. Он еще не может самостоятельно обуваться и одеваться, но такие методы "воспитателя" недопустимы! То, что я увидела на видео!! Какое право имеет воспитатель Герасименко Людмила Борисовна так вести себя с чужим маленьким ребенком? Во всей этой ситуации была свидетелем заведующая садиком Васюк Елена Ивановна и никак не отреагировала. Но сделала замечание моему ребенку, что он упертый", - сообщила в Facebook мама ребенка.
На видео видно, что воспитатель кричала на мальчика, малыш испугался и плакал.
Уточняется, что жестокое отношение снял на камеру телефона брат ребенка, который пришел забирать его из садика.
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