Под Запорожьем место Ленина занял Иисус Христос

Замену памятника местные жители произвели за свой счет.
В селе Осипенко Запорожской области на пьедестал, где до 2014 года стоял вождь мирового пролетариата Владимир Ленин, теперь установили скульптуру Иисуса Христа.
Как сообщает издание PRO.berdiansk, в 2014 году памятник Ленину снесли, но вместо него ничего не поставили, пьедестал пустовал.
Впоследствии местные жители начали сбор денег.
"К сбору средств подключились не только прихожане Свято-Покровского храма ПЦУ, но и все, кто любит свою малую родину. Общими усилиями осипенковцам удалось собрать около 25 тыс. грн", — говорится в сообщении.
На этом жители села останавливаться не планируют. Они рядом со скульптурой хотят установить мемориальную доску и обустроить территорию. Люди говорят, что у памятника должно быть не только духовное, но историческое значение.
Напомним, Союз архитекторов Российской Федерации решил собрать банк идей по эксплуатации мавзолея на Красной площади в Москве на случай, если тело Владимира Ленина будет захоронено.
Скандальный украинский телеведущий Остап Дроздов полагает ‒ в протестах в Беларуси против власти Александра Лукашенко нет никакого смысла, пока протестующие не начнут массово валить памятники советскому диктатору Владимиру Ленину.