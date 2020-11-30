Под Запорожьем место Ленина занял Иисус Христос

Вместо Ленина установили скульптуру Иисуса Христа / Фото: PRO.berdiansk

В селе Осипенко Запорожской области на пьедестал, где до 2014 года стоял вождь мирового пролетариата Владимир Ленин, теперь установили скульптуру Иисуса Христа.

Как сообщает издание PRO.berdiansk, в 2014 году памятник Ленину снесли, но вместо него ничего не поставили, пьедестал пустовал.

Впоследствии местные жители начали сбор денег.

"К сбору средств подключились не только прихожане Свято-Покровского храма ПЦУ, но и все, кто любит свою малую родину. Общими усилиями осипенковцам удалось собрать около 25 тыс. грн", — говорится в сообщении.

На этом жители села останавливаться не планируют. Они рядом со скульптурой хотят установить мемориальную доску и обустроить территорию. Люди говорят, что у памятника должно быть не только духовное, но историческое значение.

/ Фото: PRO.berdiansk

/ Фото: PRO.berdiansk