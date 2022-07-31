Подготовка удара на юге: оккупанты перебросили десантников для отправки на войну

Десантников РФ перебрасывают на войну с Украиной / gunm.ru

В оккупированный Крым после восстановления перебросили батальонно-тактическую группу воздушно-десантных войск России.

Ее планируют отправить на войну РФ против Украины, заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий, сообщает Радио Свобода.

"Мы знаем, что сейчас зашла батальонно-тактическая группа воздушно-десантных войск после своего восстановления – она зашла в Крым и после этого будет выдвигаться на территорию юга Украины. Так что там постоянное движение. Они усилили систему противовоздушной обороны (ПВО). Они понимают, что есть угроза", – заявил Скибицкий.

По его данным, самолетами в Крым доставляют ракеты для зенитно-ракетных комплексов С-300 и С-400.

"Военная разведка постоянно мониторит все, что связано с воздушным пространством оккупированных территорий, полуострова Крым, Черного моря. Потому что это опасность для нас. Первая угроза – использование тактической армейской авиации. Постоянно на Крымский полуостров перевозят грузы военного назначения. Поэтому транспортники в Крыму - это не новость для нас, потому что перемещаются те же ракеты для зенитно-ракетных комплексов С-300, С-400. Перемещаются другие военные грузы. Перемещается личный состав", - сказал представитель ГУР.

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Ранее сообщалось, что на Южном направлении защитниками Украины уничтожено 48 российских оккупантов.

Авиацией ВСУ нанесено 7 ударов по местам дислокации и развертывания подразделений врага: 6 опорных пунктов, сосредоточение вооружения, военной техники и командно-наблюдательный пункт в Бериславском и Херсонском районах области.

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