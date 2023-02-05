Подоляк прокомментировал заявление экс-премьера Израиля про обещание Путина не убивать Зеленского

Михаил Подоляк заявил, что "возникают странные инсайды эксов о "посредничестве".

Михаил Подоляк / ОПУ

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что слова бывшего премьер-министра Израиля Нафтали Беннета про "обещание Путина не убивать президента Украины Владимира Зеленского" не соответствуют действительности.

По его словам, "возникают странные инсайды эксов о "посредничестве".

"Возникают странные инсайды эксов о "посредничестве": Путин якобы давал "гарантии не убивать", а "Запад прервал перспективные переговоры". Но все это фикция", - написал Подоляк в Twitter.

Он в очередной раз напомнил, что единственное желание России – уничтожить Украину.

"За ru-вторжением стоит не "расширение НАТО", гарантии безопасности или санкции, а желание РФ уничтожить Украину и убивать украинцев", — написал советник главы ОП.

Как сообщал Главред, бывший премьер-министр Израиля Нафтали Беннет рассказал, о чем говорил с российским диктатором Владимиром Путиным 5 марта в Москве.

По словам Беннета, Путин заверил его в первые дни войны, что он не убьет Зеленского.

"Я знал, что Зеленский находится под угрозой, в бункере… Я сказал ему [Путину]: "Ты собираешься убить Зеленского? Он сказал: "Я не буду убивать Зеленского". "Я должен понять, вы даете мне слово, что не убьете Зеленского?" Он сказал: "Я не буду убивать Зеленского", – рассказал экс-премьер Израиля.

Напомним, в марте 2022 года издание The Jerusalem Post писало со ссылкой на источники, что Нафтали Беннет во время телефонного разговора порекомендовал президенту Зеленскому принять условия России по прекращению войны.

В частности, Беннет предложил Зеленскому согласиться на признание российского суверенитета над Крымом и закрепление нейтрального статуса Украины. Зеленский не последовал совету Беннета.

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