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Подорожали все продукты: украинцам придется раскошелиться на новогодний оливье

8 декабря 2021, 17:53
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Больше всего подорожали лук (почти вдвое) и яйца (на более чем 50%).

Оливье
Оливье в Украине стал дороже / Фото YouTube

Средняя стоимость приготовления салата оливье в Украине выросла на 21% на протяжении 2021 года.

Цены на составляющие традиционного в Украине салата сообщила пресс-служба сервиса доставки продуктов Zakaz.ua

"В течение года наблюдается рост цен почти на все категории товаров. В том числе, подорожание постигло все основные продукты, входящие в состав оливье, кроме картофеля. Сравнивая с прошлым годом, картофель подешевел на 15% и стоит в среднем 7 грн за килограмм", - говорится в сообщении.

Больше всего подорожали лук (почти вдвое) и яйца (на более чем 50%). Цены на самый дорогой ингредиент салата "оливье" колбасу - варьируются от 120 до 290 грн/кг. Однако вместо колбасы часто добавляют курятину, которая тоже подорожала, стоимость килограмма тушки выросла на четверть, а филе – на 20%.

Читайте такжеПопробуйте прямо сейчас: вкуснейший мясной салат на Новый год 2022 Карнавальная маска за 15 минутБанка консервированного горошка стоит в диапазоне от 25 до 50 гривен. Цена свежих огурцов составляет около 50 грн, а соленых – 40-70 грн.

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Поскольку основные составляющие майонеза, яйцо и подсолнечное масло, подорожали, то, соответственно, вырос в цене и сам майонез – в среднем на 20%.

Также аналитики подсчитали, сколько будет стоить приготовить на семью 3 кг оливье по классическому рецепту. Для него нужны картофель, морковь, яйца, огурцы свежие или соленые, горошек, вареная колбаса, лук, зелень и майонез.

"За месяц до новогодних и рождественских праздников приготовить 3 килограмма оливье на семью будет стоить украинцам 209,9 грн, тогда как по состоянию на 1 декабря 2020 года стоило 173,5 грн", - проанализировали эксперты.

Ранее сообщалось, что по состоянию на декабрь этого года средняя цена ингредиентов "борщевого набора" по сравнению с декабрем 2020-го выросла в 2,6 раза.

Причиной такого подорожания эксперты называют нестабильную ситуацию на агрорынке. Оптовые цены на морковь выросли вдвое от прошлогодних, на лук – в 2,5 раз, а на белокочанную капусту и свеклу – втрое. В заключении в среднем цены на эту категорию продуктов теперь больше в 2,6 раз.

Автор: Сергей Кущ
viber
цены на продукты оливье
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