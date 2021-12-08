Попробуйте приготовить прямо сейчас: эти блюда привлекут удачу на Новый год 2022

Какие блюда привлекают удачу на Новый год 2022 / ua.depositphotos.com

На Новый год 2022 каждая хозяйка старается придумать невероятный праздничный стол, чтобы задобрить покровителя года и обрести удачу. Специалисты назвали продукты, которые принесут в ваш дом гармонию, любовь у успех в год Тигра.

Блюда с этими 5 продуктами будут не только вкуснее, но и способны привлечь удачу.

Зелень на новогоднем столе несет богатство и невероятную удачу. Как говорят эксперты, на столе должен быть шпинат, укроп, руколла и зеленый лук. Зеленью можно украсить салаты, добавить к мясу или просто поставить вкусную тарелку с овощами. Чем больше съедите зелени в новогоднюю ночь, тем удачливее будет год.

Гранат привлечет в ваш дом любовь. Кроме граната, на новогоднем столе должны быть фрукты, которые символизируют любовь и удачу - это яблоки красного цвета и инжир.

Еще одним обязательным продуктом на новогоднем столе 2022 должен быть виноград. Сладкий виноград несет в себе счастье и успех. Каждый должен в Новый год 2022 съесть 12 виноградинок до того, как часы пробьют 12 ночи. А вот если попался кислый виноград, тогда ждите разочарования и проблемы.

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Орехи обязательно должны стоять на вашем новогоднем столе. Это символ новой жизни и успеха. Каждая хозяйка должна подарить небольшой мешочек орехов гостям, тогда в доме будет здоровье и финансовая прибыль. А еще, нужно обязательно приготовить пирог с орехами и виноградом на Новый год 2022 в форме кольца, которое будет несли благополучие в дом.

Салат на Новый год 2022 с гранатом и орехами - простой рецепт

Вам понадобится:

Мясо - балык, ветчина - 250 грамм

Яблоки - 3 штуки

Яйца отварные - 3 штуки

Твердый сыр - 150 грамм

Гранат

Укроп, петрушка, листья салата

Мясо можно взять любое, или отдельно ветчину и балык. Нарезаем мясо кубиками и отправляем в тарелку.

Яблоки можно взять кисло-сладкие или сладкие, по вкусу. Очищаем, достаем сердцевину и нарезаем соломкой.

Сыр натереть на крупной терке. У яиц отделяем желтки от белков и натираем на мелкой терке.

Укроп и петрушку хорошо вымыть и обсушить. Гранат почистить и разделить на зерна.

Начинаем собирать наш салат на Новый год 2022 Новогодний шар.

В красивой тарелке выкладываем первым слоем мясо, далее немного сыра и яблоки, желток, орешки и зелень.

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Все слои обязательно смазываем майонезом или сметаной. Верхний слой обильно посыпаем белком.

Украшаем салат Новогодний шар гранатом и укропом.

Можно все ингредиенты смешать в одной тарелке сразу и не выкладывать салат слоями, тогда придется аккуратно руками придать форму салату в виде шара.

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