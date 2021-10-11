Поезд врезался в комбайн прям на переезде, рейс задерживается

Поезд столкнулся с комбайном

На участке Фастов - Житомир произошло ДТП с участием поезда и комбайна, в результате аварии были повреждены 6 вагонов, сообщает пресс-служба Укрзализныци.

"По предварительной информации, водитель сельскохозяйственного автотранспорта проигнорировал правила дорожного движения и выехал на нерегулируемый переезд, где в то время приближался пассажирский поезд №141 Бахмут - Львов", - пишет пресс-служба.

В результате столкновения были повреждены 6 вагонов. Пассажиры и бригада не пострадали. Водитель комбайна отказался от госпитализации.

Правоохранители устанавливают подробности происшествия.

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Согласно обновленной информацией от Укрзализныци, поезд задерживается на 2 часа 28 минут.

Ранее Главред писал о том, что известная украинская актриса и активистка Римма Зюбина поделилась впечатлениями от поездки в поезде Укрзализныц" по маршруту Херсон-Киев и возмутилась уровнем предоставления услуг для пассажиров.

На своей странице в Facebook Зюбина рассказала, что она приобрела билет в вагон первого класса, однако оказалось, что это был обычный купейный вагон. Время в пути – почти восемь часов, стоимость билета – 500 грн, сидеть все это время там слишком неудобно, отмечает актриса.