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Укрзализныця запускает поезда на двух популярных направлениях

Билеты на поезда уже можно приобрести через веб-сайт УЗ или в железнодорожных кассах.

17 июля 2020, 18:25
Укрзализныця
В Украине возобновляют движение поездов / фото: kremenchug.ua

Акционерная компания Укрзализныця продолжает возобновлять пассажирское железнодорожное сообщение.

Со следующей недели снова станут курсировать поезда в Черновцы, говорится в сообщении на сайте Укрзализныци.

В частности, будет восстановлено сообщение по направлениям Черновцы – Одесса, Львов – Черновцы и Киев – Черновцы.

Со следующей недели возобновится курсирование следующих поездов:

  • №136/135 Черновцы - Одесса (с Черновцов - с 21 июля, с Одессы - с 22 июля);
  • №702/701 Львов - Черновцы (со Львова - с 20 июля, с Черновцов - с 21 июля);
  • №7/8 Киев - Черновцы (с Киева – с 21 июля, с Черновцов - с 22 июля).

Кроме того, компания также объявила о планах по возобновлению курсирования трех пригородных поездов по территории обслуживания Львовской железной дороги.

Возобновится курсирование следующих поездов:

  • № 6353 Здолбунов – Ковель (с 20 июля);
  • № 6396/6395 Ковель – Луцк (с 20 июля);
  • № 6352 Луцк – Здолбунов (с 21 июля).

В Укрзализныце добавили, что билеты можно приобрести уже сейчас через веб-сайт компании или в железнодорожных кассах.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Украине возобновляется курсирование 34 пригородных и 3 региональных поездов.

Укрзализныця новости Украины транспорт железная дорога поезда
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