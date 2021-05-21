Похищение судьи Чауса: Кулеба объяснил противостояние Киева и Москвы в Молдове

РФ стремится рассорить Украину и Молдову, уверен Дмитрий Кулеба.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал ситуацию вокруг исчезновения в Молдове бывшего судьи Днепровского райсуда Киева Николая Чауса.
Как подчеркнул он в интервью Радио НВ, правоохранительные органы и спецслужбы в Украине и Молдове работают с этой темой.
"Я не знаю, кто похитил судью Чауса. Я не знаю, где он находится. Моя задача политическая — не позволить третьей стране, а именно Российской Федерации рассорить Украину и Молдову на этой теме", — отметил Кулеба.
Он также напомнил, что Россия поддерживает Додона, бывшего президента Молдовы, а Украина поддерживает Майю Санду, нынешнюю президента.
"Идет борьба, война в Молдове за дискредитацию и ослабление рейтинга Майи Санду, мы стоим на ее стороне. Нам нужна европейская демократическая Молдова. В Молдове какие СМИ и Telegram-каналы больше раскручивают тему украинского следа в деле Чауса? Пророссийские. […] Россия стратегически заинтересована в том, чтобы во-первых, ослабить Майю Санду накануне парламентских выборов. И второе, чтобы рассорить Украину и Молдову. Это же очевидная история", — добавил Кулеба.
Читайте такжеЖурналисты раскрыли неожиданный поворот в деле скандального судьи-беглеца Чауса
Дело Николая Чауса:
- В Украине судью Чауса подозревают в получении взятки в размере 150 тысяч долларов в августе 2016 года. Взятку судья закопал в огороде в банках. Арестовать Чауса не получилось, так как парламент не смог оперативно рассмотреть этот вопрос.
- В ноябре 2016 судью объявили в международный розыск, после чего тот нелегально пересек границу Молдовы и сдался молдавским властям.
- В октябре 2017 Высший совет правосудия временно отстранил Чауса от должности, а 28 ноября 2017 - уволил с должности судьи.
- В середине марта 2021 года Молдова окончательно отказала Чаусу в политическом убежище. Это решение обжалованию не подлежит.
- После этого в Специализированной антикоррупционной прокуратуре заявили, что Украина будет требовать экстрадиции судьи Чауса из Молдовы.
- В апреле министр внутренних дел Молдовы Павел Войку заявляет о похищении Чауса. По словам министра, похищение совершили иностранные граждане, выехавшие из Молдовы в Украину.