Похищение судьи Чауса: Кулеба объяснил противостояние Киева и Москвы в Молдове

Дмитрий Кулеба / УНИАН

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал ситуацию вокруг исчезновения в Молдове бывшего судьи Днепровского райсуда Киева Николая Чауса.

Как подчеркнул он в интервью Радио НВ, правоохранительные органы и спецслужбы в Украине и Молдове работают с этой темой.

"Я не знаю, кто похитил судью Чауса. Я не знаю, где он находится. Моя задача политическая — не позволить третьей стране, а именно Российской Федерации рассорить Украину и Молдову на этой теме", — отметил Кулеба.

Он также напомнил, что Россия поддерживает Додона, бывшего президента Молдовы, а Украина поддерживает Майю Санду, нынешнюю президента.

"Идет борьба, война в Молдове за дискредитацию и ослабление рейтинга Майи Санду, мы стоим на ее стороне. Нам нужна европейская демократическая Молдова. В Молдове какие СМИ и Telegram-каналы больше раскручивают тему украинского следа в деле Чауса? Пророссийские. […] Россия стратегически заинтересована в том, чтобы во-первых, ослабить Майю Санду накануне парламентских выборов. И второе, чтобы рассорить Украину и Молдову. Это же очевидная история", — добавил Кулеба.

Читайте такжеЖурналисты раскрыли неожиданный поворот в деле скандального судьи-беглеца Чауса

Дело Николая Чауса: