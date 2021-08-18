Полчища комаров перебрались на Закарпатье: спреи бессильны

Corythucha ciliata / Википедия

Вслед за прибрежными районами украинских морей насекомые перешли на Закарпатье. В Береговском районе после отдыха на известном озере в селе Дыйда люди начали массово жаловаться на ужасные укусы комаров. Пострадавшие от насекомых отмечают, что на теле появляются покраснения с сильным зудом.

Кроме того, как пишет ТСН, люди говорят, что это не совсем похоже на укусы комаров.

"Очевидно, что закарпатцы также ощутили на себе вторжения американской кровопийцы, на которую уже жалуются в соседних Словакии и Румынии. Оказалось, что это Corythucha ciliata - платановый клоп-кружевница, инвазивный вид из Северной Америки, который очень быстро распространился в Европе", говорится в местном издании Mukachevo.net.

Отмечается, что это небольшого размера белое насекомое, которое питается соком листьев.

Однако эксперты отмечают, что этих насекомых довольно трудно уничтожить обычными химическими веществами. Более того, у них нет врага в природе. Поэтому они стремительно размножаются.

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"Поэтому единственный выход - это ждать когда появится местный вид бактерий, насекомых или птиц, которые начнут ими питаться", - отметил научный сотрудник румынского Института биологических исследований в Клуже Адриан Руйканеску.

Медики советуют промывать пораженный участок тела водой с мылом и принимать антигистаминные лекарства. Также важно не чесать место укуса.

Напомним, украинцев предупредили о пауках с четырьмя челюстями - они прыгают на людей и больно кусаются. Опасное создание заметили на Харьковщине, раньше их видели во многих других областях Украины.

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