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Прыгают и кусаются: Украину атакуют опасные пауки с четырьмя челюстями

17 августа 2021, 22:50
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Яд паука, который попал в кисть, может отнять чувствительность у всей руки вплоть до плеча.

Украину атакуют опасные пауки / facebook.com/av.kovshar

Украинцев предупредили о пауках с четырьмя челюстями - они прыгают на людей и больно кусаются. Опасное создание заметили на Харьковщине, раньше их видели во многих других областях Украины.

О ядовитом желтосумном пауке Хеиракантиум, который раньше был большой редкостью, сообщил в Facebook житель Купянска Александр Кившар.

Он рассказал, что в его дом ночью заполз опасный паук. Такое существо раньше не обитало на Харьковщине. Ядовитых желтосумных пауков неоднократно видели в Одесской, Запорожской, Кропивницкой и Днепропетровской областях, а также в Крыму. Существо называют Cheiracanthium punctorium.

"В начале осени этот паук становится более активным, и именно поэтому нам следует быть осторожными. Ведь паук, которого побеспокоили, прыгает вперед и мгновенно своими острыми нижними челюстями прокалывает кожу человека. А всего у паука четыре челюсти, которые движутся отдельно друг от друга в двух плоскостях" - написал о ядовитом существе житель Купянска.

Мужчина считает, что в Купянск паука завезли отдыхающие, которые возвращались домой с моря. Существо могло попасть на Харьковщину случайно, в вещах или чемоданах.

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Паук с четырьмя челюстями имеет нейротоксический яд, который крайне негативно влияет на человека. После "встречи" с таким существом возникают сильные боли и отеки, температура и артериальное давление повышаются.

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Яд паука, который попал в кисть, может отнять чувствительность у всей руки вплоть до плеча. Поэтому с подобными существами надо обращаться крайне осторожно.

Также Кившар рассказал, что делать, если человека укусил паук, но он не знает, ядовито ли это существо. Во-первых, создание нужно сфотографировать, это поможет врачам идентифицировать паука в случае сильной интоксикации. Во-вторых, рану надо промыть водой, после чего приложить к ней лед.

Если же на человеке сидит паук, его надо сбросить на землю. Пытаться убить существо на одежде или коже не стоит - это может стать причиной укуса.

Ранее Главред писал о том, что в Мукачево (Закарпатская область) обнаружили нашествие сaмок ядовитых пaуков Aргиопa Брюннихa ‒ которые известны своей склонности к поеданию сaмцов после спасирования.

Напомним, в Запорожской области в курортной Кирилловке (Азовское море) на смену нашествию божьих коровок, комаров и медуз пришли пауки.

Харьковская область насекомые паук новости Украины
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