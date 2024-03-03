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Помогут ли F-16 выиграть Украине войну: эксперт дал однозначную оценку

Яна Ставская
3 марта 2024, 17:57
Украинским войскам надо больше авиации, подчеркнул Бадрак.
Украина получит больше F-16, чем обещали
F-16 будут в Украине уже в этом году / коллаж: Гларвед, фото: Pickryl, twitter

F-16 необходимы для Украины в большом количестве. Пока что заявленное число сможет быть только поддержкой сухопутным войскам, высказался во время чата на Главреде военный эксперт, директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения, писатель Валентин Бадрак.

Для существенных перемен на фронте Украине надо не менее 160 самолетов, отметил Бадрак.

"F-16 не будут в достаточном количестве и не изменят ход войны полностью. Они просто будут большей поддержкой. Чтобы изменить ход войны, и в воздушных силах об этом говорили, нужно по меньшей мере 160 самолетов, причем не только F-16. Ведь F-16 – это уже довольно старая платформа, хотя многое зависит от радара, вооружения и тому подобного", - объяснил он.

Кто такой Валентин Бадрак

Валентин Владимирович Бадрак (род. 1968, Черкассы) – украинский писатель, публицист. С 1999 года – директор неправительственной аналитической организации Центр исследований армии, конверсии и разоружения (ЦИАКР). Автор ряда книг и публикаций в сфере мотивации человеческой деятельности, развития личности, безопасности, а также безопасности государства. С июля 2006 года – член Общественного совета при Службе безопасности Украины, пишет Википедия.

Бадрак считает, что прибытие в Украине шведских истребителей Gripen может выгодно подчеркнуть воздушный потенциал ВСУ.

"Еще один вариант - как отмечал наш посол в Турции Василий Боднар, Украина смотрит на самолеты пятого поколения турецкого производства, и это правильно, потому что Украина может поставлять двигатели, и это будет дешевле, да и это стратегическая возможность для нас", - сказал эксперт.

Бадрак подчеркнул, что по авиации "надо работать в комплексе".

"Этот разговор не о том, что фронт только один там, на нуле, а о том, что фронтов очень много: оборонно-промышленный, информационный и т.д. - все они важны. Все это увязано в одно глобальное противостояние", - высказался он.

Смотрите видео чата с военным экспертом Валентином Бадраком:

F-16 в Украине

Первые американские самолеты F-16 появятся в небе Украины ориентировочно в июне В 2024 году, писало издание Foreign Policy. Отмечалось, что 12 пилотов Воздушных сил ВСУ должны завершить обучение управлению западными истребителями F-16 до конца финансового года в США.

Инфографика F-16 Ф-16
Основные характеристики F-16 / Инфографика Главреда

По словам спикера Воздушных сил Юрия Игната, Украина уже работает над адаптацией своей инфраструктуры под этот истребитель.

"Я, пожалуй, только тем и занимаюсь, что комментирую или опровергаю то, что говорят разные политики за океаном, в Европе и у нас в Украине относительно сроков возможной передачи, обучения, подготовки инфраструктуры и тому подобное. Единственное, что могу подтвердить - действительно есть план действий, он проходит, самолеты готовы передать наши партнеры Украине", - отметил Игнат.

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