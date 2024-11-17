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Попала в "десяточку": бывшая воспитательница сбила российскую ракету

Ангелина Подвысоцкая
17 ноября 2024, 15:09
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Наталья Грабарчук сбила крылатую ракету из ЗРК "Игла".
Наталья Грабарчук сбила ракету
Бывшая воспитательница Наталья Грабарчук уничтожила российскую ракету / Колаж: Главред, фото: скриншот из видео, Воздушные силы ВСУ

Враг атаковал Украину крылатыми ракетами. Одну из таких смогла уничтожить Наталья Грабарчук, которая в гражданской жизни была воспитательницей в детском саду, а ныне - солдат. Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

Женщина уничтожила российскую ракету из ПЗРК "Игла". Важно то, что это был ее первый боевой пуск и сразу она попала в "десяточку".

"Когда вражеская ракета оказалась передо мной, я отбросила все эмоции и волнения. Сделала сотни учебных пусков на тренажерах. А тут - первый боевой и в цель! ... Очень рада, что мне это удалось. Уже после боевой работы немного дала волю эмоциям. В составе нашей мобильной огневой группы - военнослужащие-женщины. Мы прилагаем максимум усилий для достижения результата, отдаем все свои силы", - сказала Наталья Грабарчук.

видео дня

Смотрите видео о том, как зенитчица Наталья уничтожила российскую ракету:

Наталья Грабарчук сбила ракету
Бывшая воспитательница Наталья Грабарчук уничтожила российскую ракету / фото: скриншот

Следует отметить, что Наталья была воспитателем дошкольного учреждения, а в 2021 году стала стрелком-зенитчиком зенитного ракетного подразделения Галицко-Волынской радиотехнической бригады воздушного командования "Запад".

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Откуда РФ запускает ракеты по Украине / Инфографика: Главред

Взрывы в Украине 17 ноября - что известно

Как сообщал Главред, утром 17 ноября Украина оказалась под массированной атакой. В нескольких областях Украины были зафиксированы взрывы. Было зафиксировано 23 вражеских бомбардировщика РФ в воздухе - Ту-95МС 16 бортов и Ту-160 7 бортов.

Как говорилось в сообщении военных, бомбардировщики ожидались в районе пусковых рубежей ориентировочно в 6:00, так и произошло. Около 6:30 крылатые ракеты вошли в воздушное пространство страны.

Напомним, в Киеве есть двое пострадавших, зафиксировано падение обломков в результате массированного удара РФ.

Одна пострадавшая женщина была госпитализирована в Печерском районе из жилого дома, куда попал обломок БпЛА. Предварительно в квартире на 4-м этаже повреждены стена и потолок.

Глава Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко заявил, что РФ может нанести повторные удары. У агрессора есть ракетный запас на несколько ударов по Украине.

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