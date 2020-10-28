Последний партизан - в Кривом Роге мужчина пустил под откос поезд

Открыто уголовное дело. Расследование продолжается.
Группа полицейских в Днепропетровской области задержала человека, действия которого привели к серьезной аварии — схождению с рельсов пятнадцати десятков вагонов товарного состава на окраине Кривого Рога.
Об этом сообщают представители пресс-службы Главка Национальной полиции по Днепропетровской области. По их словам, был задержан 29-летний местный житель, ранее неоднократно судимый за имущественные преступления.
Задержанный рассказал полицейским, что ночью намеренно свернул металлические фрагменты железнодорожных рельсов ‒ чтобы затем сдать их на металлолом.
"Расследование данного факта ведется в рамках уголовного производства, открытого по ст. 276 (нарушение правил безопасного движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) Уголовного кодекса Украины", — рассказали полицейские.
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