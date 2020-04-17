Пособник Сталина: в Институте нацпамяти возмущены переименованием Луганска

Луганск хотят переименовать в Ворошиловград / фото: Евгений Третяк

Пророссийские власти ЛНР заявили о намерении переименовать Луганск в Ворошиловград, поскольку так назывался город во времена СССР.

"Они мотивируют это тем, что Ворошилов был выдающимся деятелем Второй мировой войны. Лучше бы не позорились. Жуков говорил о Ворошилове, что тот "до конца оставался дилетантом в военном деле". После позорных поражений в советско-финской войне, обороны Ленинграда он был снят с должностей", - заявил Обозревателю глава Украинского института нацпамяти Антон Дробович.

По словам историка, на совести Климента Ворошилова многочисленные человеческие жертвы, в том числе украинских граждан, поскольку он был главным идеологом сталинских репрессий.

Читайте также"Первый случай коронавируса": в "ЛНР" рассказали, у кого нашли "заразу""Ворошилов – один из главных организаторов сталинских репрессий, его подпись под сотнями и тысячами приговоров. Привязывать этого человека к истории Второй мировой войны… Какая республика, такие и герои", – заметил Дробович.

Глава Института нацпамяти напомнил, что главари "ЛНР" грубо нарушают украинские законы, поскольку решение о переименовании населенных пунктов может принимать исключительно Верховная Рада.

"Соответственно, это фейковые действия фейковых республик", – подытожил он.

Напомним, что 16 апреля из плена "ЛНР" были освобождены 11 украинцев, из плена "ДНР" – 9.

Позже Георгий Тука назвал истинную причину обмена пленными.